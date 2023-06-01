Дедушка много часов сидел над телом убитой внучки: фото, которое разрывает сердце болью
В результате ночной атаки на Киев 1 июня погибла 9-летняя девочка. Дедушка много часов сидел над телом убитой российской ракетой внучки.
Фото разрывает сердце от боли и сострадания. Его автор – Сергей Окунев отметил, что мужчина сначала сидел на корточках, потом ему нашли стул, информирует 24 Канал.
Внимание Россия ударила по Киеву ракетами в День защиты детей: все, что известно об атаке
Мужчина возле тела 9-летней внучки, погибшей в Деснянском районе Киева рядом с закрытым убежищем. Вместе с девочкой погибла и ее 34-летняя мама.
Дедушка сидит над телом погибшей внучки / Фото Сергей Окунев
Этот мужчина сначала несколько часов сидел на корточках, потом ему нашли стул. Под слоем фольги – тело его девятилетней внучки, которую убила российская ракета,
– подписал фото автор.
Девочка почти всю жизнь прожила в условиях российской агрессии против Украины. А сегодня – 1 июня, в День защиты детей – Россия унесла ее жизнь.
Бабушка и дедушка на месте трагедии, рядом с телом погибшего ребенка / Фото Радио Свобода
Обломок вражеской ракеты унес жизнь также мамы девочки – 34-летней киевлянки / Фото Радио Свобода
Главное об обстреле Киева
- Ночью в Киеве и области объявили воздушную тревогу и уже через несколько минут раздались первые взрывы.
- Силы ПВО уничтожили 10 крылатых и баллистических ракет "Искандер", но обломки упали в трех районах Киева, повредив детскую поликлинику, жилые дома, детсад, автомобили.
- В результате падения обломков погибли три человека. Глава МВД Игорь Клименко подтвердил, что все три человека, чью жизнь унесла ночная атака, погибли, когда пытались пройти в укрытие.
- Очевидцы рассказали, что люди бежали в укрытие во время воздушной тревоги, но им никто не открыл.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что представители департамента муниципальной безопасности выясняют, почему было закрыто укрытие. Полиция начала уголовное производство.