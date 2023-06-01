Дедушка много часов сидел над телом убитой внучки: фото, которое разрывает сердце болью

В результате ночной атаки на Киев 1 июня погибла 9-летняя девочка. Дедушка много часов сидел над телом убитой российской ракетой внучки.

Фото разрывает сердце от боли и сострадания. Его автор – Сергей Окунев отметил, что мужчина сначала сидел на корточках, потом ему нашли стул, информирует 24 Канал.

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Мужчина возле тела 9-летней внучки, погибшей в Деснянском районе Киева рядом с закрытым убежищем. Вместе с девочкой погибла и ее 34-летняя мама.



Дедушка сидит над телом погибшей внучки / Фото Сергей Окунев

Этот мужчина сначала несколько часов сидел на корточках, потом ему нашли стул. Под слоем фольги – тело его девятилетней внучки, которую убила российская ракета,

– подписал фото автор.

Девочка почти всю жизнь прожила в условиях российской агрессии против Украины. А сегодня – 1 июня, в День защиты детей – Россия унесла ее жизнь.



Бабушка и дедушка на месте трагедии, рядом с телом погибшего ребенка / Фото Радио Свобода



Обломок вражеской ракеты унес жизнь также мамы девочки – 34-летней киевлянки / Фото Радио Свобода

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