Дідусь багато годин сидів над тілом вбитої онуки: фото, яке розриває серце болем
Внаслідок нічної атаки на Київ 1 червня загинула 9-річна дівчинка. Дідусь багато годин сидів над тілом убитої російською ракетою онучки.
Фото розриває серце від болю та співчуття. Його автор – Сергій Окунев зазначив, що чоловік спершу сидів навпочіпки, потім йому знайшли стілець, інформує 24 Канал.
Увага Росія вдарила по Києву ракетами у День захисту дітей: все, що відомо про атаку
Чоловік біля тіла 9-річної онуки, яка загинула у Деснянському районі Києва поруч із зачиненим укриттям. Разом із дівчинкою загинула і її 34-річна мама.
Дідусь сидить над тілом загиблої онуки / Фото Сергій Окунев
Цей чоловік спочатку кілька годин сидів навпочіпки, потім йому знайшли стілець. Під шаром фольги - тіло його дев'ятирічної онучки, яку вбила російська ракета,
– підписав фото автор.
Дівчинка майже все життя прожила за умов російської агресії проти України. А сьогодні – 1 червня, у День захисту дітей – Росія забрала її життя.
Бабуся та дідусь на місці трагедії, поруч із тілом загиблої дитини / Фото Радіо Свобода
Уламок ворожої ракети забрав життя також мами дівчинки – 34-річної киянки / Фото Радіо Свобода
Головне про обстріл Києва
- Уночі в Києві та області оголосили повітряну тривогу та уже через кілька хвилин пролунали перші вибухи.
- Сили ППО знищили 10 крилатих та балістичних ракет "Іскандер", але уламки впали в трьох районах Києва, пошкодивши, дитячу поліклініку, житлові будинки, дитсадок, автомобілі.
- Унаслідок падіння уламків загинули троє людей. Глава МВС Ігор Клименко підтвердив, що всі троє людей, чиє життя забрала нічна атака, загинули коли намагалися пройти в укриття.
- Очевидці розповіли, що люди бігли в укриття під час повітряної тривоги, але їм ніхто не відчинив.
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що представники департаменту муніципальної безпеки з'ясовують, чому було закрито укриття. Поліція розпочала кримінальне провадження.