Вооруженные Силы Украины отбросили российских захватчиков сразу вблизи нескольких населенных пунктов Донецкой области. Впрочем, враг также имел продвижение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Враг штурмует Лиманское направление, ВСУ контратакуют возле Орехово: обзор фронта от ISW

Как изменилась линия фронта?

По данным аналитиков DeepState, Силы обороны Украины отбросили врага вблизи четырех населенных пунктов Донецкой области. Специалисты обновили карту вечером 12 октября.

В частности, защитники Украины продвинулись вблизи Нового Шахматного, Золотого Колодца, Кучерова Яра и Новопавловки.

ВСУ имели успехи у Нового Шахматного: смотрите на карте DeepState

Украинские защитники отбросили врага вблизи Золотого Колодца и Кучерова Яра: смотрите на карте

К сожалению, российские захватчики также имели успехи. Враг продвинулся в Кучеровом Яру вблизи Шахматного в Донецкой области.

Оккупанты продвинулись на фронте: смотрите на карте

К слову, в эфире 24 Канала пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Петричак рассказал, что оккупанты пытаются штурмовать малыми пехотными группами, которые могут состоять даже из одного солдата, из-за больших потерь в технике.

Российские захватчики, по словам пресофицера, начали активно использовать мотоциклы с прицепами для перевозки боекомплекта, но это неэффективно из-за действий украинских FPV-пилотов.

Что о ситуации на передовой пишут в Генштабе ВСУ?