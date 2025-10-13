Сили оборони відкинули ворога на Донеччині, але Росія також мала успіхи, – DeepState
- Сили оборони України відкинули російських загарбників поблизу чотирьох населених пунктів Донецької області, серед яких Нове Шахове, Золотий Колодязь, Кучеровий Яр та Новопавлівка.
- Російські війська також мали успіхи, зокрема, просунулися в районі Кучерового Яру поблизу Шахового.
Збройні Сили України відкинули російських загарбників одразу поблизу кількох населених пунктів Донецької області. Втім, ворог також мав просування.
24 Канал із посиланням на DeepState
Як змінилася лінія фронту?
За даними аналітиків DeepState, Сили оборони України відкинули ворога поблизу чотирьох населених пунктів Донецької області. Фахівці оновили мапу ввечері 12 жовтня.
Зокрема, захисники України просунулися поблизу Нового Шахового, Золотого Колодязя, Кучерового Яру та Новопавлівки.
На жаль, російські загарбники також мали успіхи. Ворог просунувся у Кучеровому Яру поблизу Шахового на Донеччині.
До слова, в ефірі 24 Каналу пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричак розповів, що окупанти намагаються штурмувати малими піхотними групами, які можуть складатись навіть з одного солдата, через великі втрати в техніці.
Російські загарбники, за словами пресофіцера, почали активно використовувати мотоцикли з причепами для перевезення боєкомплекту, але це неефективно через дії українських FPV-пілотів.
Що про ситуацію на передовій пишуть у Генштабі ЗСУ?
За даними Генштабу ЗСУ, на фронті за добу зафіксовано 123 бойові зіткнення. Росіяни завдали 60 авіаударів, скинули 140 авіабомб і використали понад 2 100 дронів-камікадзе. Сили оборони продовжують виснажувати ворога та зривати його плани наступу.
Найбільші бої тривають на Покровському, Олександрівському та Південно-Слобожанському напрямках. Там зафіксовано десятки атак — до 36 на Покровському й 20 на Олександрівському. Противник намагається прорвати оборону, але більшість атак відбито.
Захисники України тримають позиції на всіх ділянках фронту. Зокрема, під Покровськом, де воїни знищили понад 100 окупантів, кілька артсистем, автомобілі, засоби РЕБ і пункти управління БпЛА. На Костянтинівському, Слов'янському та Краматорському напрямках усі ворожі штурми також відбиті.
На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог не проводив наступальних дій. На Курському, Лиманському, Куп'янському та Південно-Слобожанському тривають окремі бої, але без істотних змін лінії фронту.