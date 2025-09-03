Путин пытается добиться согласия на строительство газопровода "Сила Сибири-2", но Пекин не готов его финансировать. Китай требует поставки газа по внутрироссийским ценам, тогда как "Газпром" работает с убытками.

Олег Пендзин исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, в эфире 24 Канала объяснил, что ключевое для Москвы сейчас – получить стабилизационный кредит от Китая. Он отметил, что дефицит бюджета РФ превысил 5 триллионов рублей и уже в октябре – ноябре может оставить Россию без ресурсов для финансирования войны.

Смотрите также "Иначе будет вакуум": почему Украина уже работает над гарантиями безопасности, несмотря на продолжающуюся войну

Сила Сибири-2: возможно ли строительство?

Переговоры о второй нитке продолжаются несколько лет, но проблема не сдвинулась с места – Пекин настаивает на поставках газа по внутрироссийским тарифам, вдвое ниже мировых.

Основным требованием китайской стороны было то, что россияне должны были продавать газ по внутрироссийским ценам, которые примерно вдвое ниже мировых. Это стало камнем преткновения,

– объяснил Пендзин.

Он добавил, что даже при условии согласия Китая строительство продлится годами и будет стоить десятки миллиардов долларов. У "Газпрома" нет ресурсов для этого.

Получит ли Россия китайский кредит?

Дефицит российского бюджета уже превысил 5 триллионов рублей. Из Фонда национального благосостояния остаток составляет лишь 2,6 триллиона, поэтому средств на покрытие расходов до конца года не хватает.

Если сейчас Китай не даст стабилизационного кредита, уже в конце октября – начале ноября России не за что будет финансировать свой дефицит. Это создаст серьезные проблемы с финансированием войны,

– объяснил Пендзин.

Он напомнил, что в прошлом году Москва предлагала выкуп облигаций, но получила отказ. Изменит ли Пекин позицию на этот раз, это пока открытый вопрос.

Украине важна позиция Китая

Пендзин подчеркнул, что для Украины главный вопрос – согласится ли Китай предоставить России финансовую поддержку. Ведь эти средства могут быть использованы для продолжения войны.

Украину, как страну, воюющую и являющуюся жертвой агрессии, крайне интересует позиция Китая относительно того, предоставит ли он деньги России, чтобы их использовали для финансирования войны в Украине,

– отметил экономист.

Он добавил, что несмотря на громкие заявления об экономическом сотрудничестве в рамках ШОС, конкретных соглашений пока нет. Конкретное решение Пекина покажет, насколько он готов поддержать Москву.

Что такое ШОС?

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была создана в 2001 году в Шанхае. Сегодня в нее входят восемь стран: Китай, Россия, Индия, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Кроме того, есть государства-наблюдатели и партнеры по диалогу. ШОС занимается вопросами региональной безопасности, экономического взаимодействия и политического сотрудничества в Азии. Для России это площадка, чтобы демонстрировать наличие союзников, тогда как Китай использует организацию преимущественно для продвижения собственных экономических интересов.

Как Китай углубляет союз с Россией?