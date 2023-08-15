В Украине хотят декриминализировать порнографию: в чем проблема существующего закона

Нардепы зарегистрировали в Раде законопроект о декриминализации порно. К примеру, с существующего закона уберут пункты о наказании за хранение личных интимных фото.

Сейчас в Украине могут наказать любой контент порнографического характера, который человек хранит или продает. В частности, для разоблачения "преступлений" правоохранители иногда даже покупали "интимки".

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Статус порнографии в Украине

На территории Украины запрещено хранить или распространять интимные фото и видео. Это касается в том числе и личных оголенных снимков. За это нарушение лицу грозит уголовное наказание. Депутаты уверены, что некоторые пункты закона криминализируют деяния, не содержащие общественной опасности.

Они же предлагают декриминализировать порнографию и убрать из закона часть "нарушений". Однако некоторые пункты останутся под строгим запретом:

порно без согласия (порноместь, deep fake)

экстремальное порно (насилие, зоо- и некрофилия)

порно с детьми и для детей

В частности, относительно последнего нардепы требуют ужесточения ответственности. Уголовную ответственность за все остальное предлагают убрать. Однако важно, что уголовная ответственность за сутенерство, вовлечение в проституцию и торговлю людьми – это отдельные статьи. Они остаются неизменными в Уголовном кодексе.

Давайте все-таки разгрузим правоохранительные органы от "контрольных закупок" у веб-моделей. Есть для них куча других амбициозных задач даже в рамках расследований нашей ВСК,

– написал Ярослав Железняк.

Кроме этого, в пояснительной записке говорится, что благодаря фото интимного характера удается собирать значительные суммы для помощи ВСУ.

Проблема настоящего закона