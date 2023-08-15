В Україні хочуть декриміналізувати порнографію: в чому проблема існуючого закону
Джерело:Ярослав Железняк
Нардепи зареєстрували в Раді законопроєкт про декриміналізацію порно. Наприклад, з існуючого закону приберуть пункти про покарання за зберігання особистих інтимних фото.
Наразі в Україні можуть покарати за будь-який контент порнографічного характеру, який людина зберігає або продає. Зокрема, для викриття "злочинів" правоохоронці іноді навіть купували "інтимки".
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Статус порнографії в Україні
Наразі на території України заборонено зберігати чи поширювати інтимні фото та відео. Цестосується в тому числі й особистих оголених знімків. За це порушення особі загрожує кримінальне покарання. Депутати впевнені, що деякі пункти закону криміналізують діяння, які не містять суспільної небезпеки.
Вони ж пропонують декриміналізувати порнографію та прибрати з закону частину "порушень". Проте, все ж деякі пункти залишаться під суворою забороною:
- порно без згоди (порнопомста, deep fake)
- екстремальне порно (насильництво, зоо- та некрофілія)
- порно з дітьми і для дітей
Зокрема, щодо останнього нардепи вимагають посилення відповідальності. Кримінальну відповідальність за все інше пропонують прибрати. Однак важливо, що кримінальна відповідальність за сутенерство, втягнення в проституцію та торгівлю людьми – це окремі статті. Вони залишаються незмінними у Кримінальному кодексі.
Давайте все ж таки розвантажимо правоохоронні органи від "контрольних закупівель" у вебкам-моделей. Маємо для них купу інших амбітних задач навіть в рамках розслідувань нашої ТСК,
– написав Ярослав Железняк.
Окрім цього, в пояснювальній записці йдеться про те, що завдяки фото інтимного характеру наразі вдається збирати значні суми для допомоги ЗСУ.
Проблема теперішнього закону
- Під правопорушення підпадають дії громадян, які вони вважають буденними. У липні 2023 року на Полтавщині жінку оштрафували на 34 тисячі за те, що вона відправила чоловіку свої інтимні відео.
- Сервіс для підписок на контент OnlyFans приніс українському бюджету 620 тисяч доларів США у вигляді "Податку на Google". На платформі, зокрема, часто публікують контент інтимного характеру.
- Для збору допомоги на ЗСУ існує рух "ТерОнліфанс" – засновники пропонують ділитися інтимними знімками за донат. За майже півтора року волонтери руху зібрали близько 31,5 мільйонів гривень донатів.