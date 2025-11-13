Может раскрыться ужасное: как страх Трампа относительно писем Эпштейна связан с Путиным

В США набирает обороты скандал, связанный с Джеффри Эпштейном, которого обвиняют в торговле девушками. Американского президента заподозрили в том, что он знал о деятельности Эпштейна.

Со своей стороны Дональд Трамп опроверг такие заявления. Как пояснила в эфире 24 Канала политолог-американист Александра Филипенко, часть информации по этому поводу опубликовал комитет по надзору Палаты представителей.

Что говорит Эпштейн о Трампе в своих письмах?

В Конгрессе обнародовали часть документов, в которых упомянуто имя Трампа. Это сделали тогда, когда закончился шатдаун и к Палате представителей было обращено все внимание. Стоит заметить, что были обнародованы личные письма Эпштейна, а не судебные документы.

В них он давал свою оценку Трампу, к тому же не всегда положительную. Он называл его "грязным бизнесменом", говорил, что он "еще хуже, чем в реальной жизни". В целом по делу Эпштейна есть огромный массив информации. Все демократы и 4 республиканца проголосовали за то, чтобы ее обнародовать.

Справка! Джеффри Эпштейн – американский финансист и миллионер. Он стал фигурантом самого громкого секс-скандала в истории США. Выяснилось, что Эпштейн создал сеть по вербовке девушек, а его "клиентами" были самые влиятельные люди мира, в частности топполитики, члены королевской семьи. В июле 2019 года его арестовали, а уже через месяц нашли мертвым в тюремной камере.

"Сейчас палата представителей опубликовала лишь маленькую часть всех данных. Например, в письмах Эпштейн пишет, что Трамп провел несколько часов в его доме с определенным человеком. Его имя засекречено", – рассказала Александра Филипенко.

Как дело Эпштейна касается России?

Вероятно, если голосование будет успешным, то все имена должны открыть. Впрочем наибольший интерес для украинцев может представлять связь Эпштейна с Путиным и российскими политиками. Эти подробности раскрываются в письме к бывшему премьеру Норвегии.

В 2018 году Эпштейн обсуждал, что хочет предложить Путину передать через Лаврова инсайдерскую информацию о Трампе накануне саммита в Хельсинки, где они встречались,

– добавила политолог-американистка.

Тогда премьер Норвегии ответил, что вскоре встретится с помощником Лаврова и пообещал передать предложение Эпштейна. Неизвестно, все ли так произошло, о чем говорили на самом деле, но сам факт такой переписки вызывает много вопросов.

Становится понятно, что Эпштейн был готов сотрудничать с Россией, искал для этого возможности и хотел подставить Трампа. Для президента США сейчас это выглядит даже хорошо, потому что подтверждает, что Эпштейн хотел ему навредить. Впрочем непонятно, что именно он мог передать России, какую информацию имел.

"Какую ужасную информацию о Трампе имел Эпштейн, что она могла заинтересовать именно Россию? Есть очень много вопросов, на которые нет ответа. Я думаю, мы узнаем еще больше засекреченной информации, но в целом все это выглядит впечатляюще", – подытожила Александра Филипенко.

