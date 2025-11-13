Може розкритися жахливе: як страх Трампа щодо листів Епштейна пов'язаний з Путіним

У США набирає обертів скандал, пов'язаний з Джеффрі Епштейном, якого звинувачують у торгівлі дівчатами. Американського президента запідозрили у тому, що він знав про діяльність Епштейна.

Зі свого боку Дональд Трамп спростував такі заяви. Як пояснила в ефірі 24 Каналу політологиня-американістка Олександра Філіпенко, частину інформації щодо цього опублікував комітет з нагляду Палати представників.

Дивіться також Епштейн міг передавати росіянам інформацію про Трампа

Що каже Епштейн про Трампа у своїх листах?

У Конгресі оприлюднили частину документів, у яких згадано ім'я Трампа. Це зробили тоді, коли закінчився шатдаун і до Палати представників була звернена вся увага. Варто зауважити, що були оприлюднені особисті листи Епштейна, а не судові документи.

У них він давав свою оцінку Трампу, до того ж не завжди позитивну. Він називав його "брудним бізнесменом", казав, що він "ще гірший, ніж у реальному житті". Загалом по справі Епштейна є величезний масив інформації. Усі демократи та 4 республіканці проголосували за те, щоб її оприлюднити.

Довідково! Джеффрі Епштейн – американський фінансист і мільйонер. Він став фігурантом найгучнішого секс-скандалу в історії США. З'ясувалося, що Епштейн створив мережу з вербування дівчат, а його "клієнтами" були найвпливовіші люди світу, зокрема топполітики, члени королівської родини. У липні 2019 року його заарештували, а вже через місяць знайшли мертвим у тюремній камері.

"Наразі палата представників опублікувала лише маленьку частину всіх даних. Наприклад, у листах Епштейн пише, що Трамп провів кілька годин у його будинку з певною людиною. Її ім'я засекречене", – розповіла Олександра Філіпенко.

Як справа Епштейна стосується Росії?

Ймовірно, якщо голосування буде успішним, то всі імена мають відкрити. Втім найбільшу цікавість для українців може становити зв'язок Епштейна з Путіним і російськими політиками. Ці подробиці розкриваються у листі до колишнього прем'єра Норвегії.

У 2018 році Епштейн обговорював, що хоче запропонувати Путіну передати через Лаврова інсайдерську інформацію про Трампа напередодні саміту в Гельсінкі, де вони зустрічалися,

– додала політологиня-американістка.

Тоді прем'єр Норвегії відповів, що невдовзі зустрінеться з помічником Лаврова та пообіцяв передати пропозицію Епштейна. Невідомо, чи все так відбулося, про що говорили насправді, але сам факт такого листування викликає багато запитань.

Стає зрозуміло, що Епштейн був готовий співпрацювати з Росією, шукав для цього можливості та хотів підставити Трампа. Для президента США зараз це виглядає навіть добре, бо підтверджує, що Епштейн хотів йому зашкодити. Втім незрозуміло, що саме він міг передати Росії, яку інформацію мав.

"Яку жахливу інформацію щодо Трампа мав Епштейн, що вона могла зацікавити саме Росію? Є дуже багато питань, на які немає відповіді. Я думаю, ми дізнаємось ще більше засекреченої інформації, але загалом все це виглядає вражаюче", – підсумувала Олександра Філіпенко.

Що відомо про листи Епштейна?