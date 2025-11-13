Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
Які нові деталі з'явилися у справі Епштейна?
Білий дім у середу, 12 листопада, знову підтвердив цю тенденцію – саме в той день у Вашингтоні з'явилися нові скандальні подробиці з електронних листів Епштейна, де кілька разів згадувався Дональд Трамп.
У центрі політичної драми, яка виросла з трагедії десятків жінок, тепер постає питання, на яке президенту дедалі важче не відповідати: чому він так наполегливо не дозволяє американцям побачити документи, пов'язані з колишнім другом, від якого пізніше відмежувався?
Цей день також зруйнував надії республіканців подати завершення рекордно тривалого шатдауну як свою перемогу.
Все почалося з того, що демократи оприлюднили три нові електронні листи з архіву Епштейна, у яких згадувався Трамп. Згодом у мережі з'явилося ще більше матеріалів, частина з яких також стосувалася президента.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левіт заявила, що ці матеріали "нічого не доводять, окрім того, що президент Трамп не зробив нічого поганого".
Програма ChatGPT сказала:
Але вибуховий зміст листів, зокрема обговорення Епштейном та його нині ув'язненою спільницею Гіслен Максвелл Трампа, був тим самим пліткарським реактивним паливом, що робить скандали неконтрольованими та значно погіршив політичне становище Трампа з цього питання,
– йдеться в матеріалі CNN.
Це також стало останнім поворотом в історії, яка має надзвичайну здатність псувати репутації й, на відміну від свого головного героя, не помре.
Для Трампа нові розкриття стали особливо небезпечними – вони знову порушили питання, чи був він повністю відвертим щодо своїх стосунків з Епштейном, колишнім жителем Нью-Йорка та Флориди, який наклав на себе руки у в'язниці у 2019 році.
Електронні листи натякали, що президент міг знати значно більше, ніж він стверджує.
За інформацією CNN, у Білому домі навіть провели закриту зустріч у Situation Room – кімнаті, призначеній для кризових засідань з питань нацбезпеки. На зустрічі, за даними кількох джерел, очікувалися генпрокурорка Пем Бонді, директор ФБР Кеш Патель і заступник генпрокурора Тодд Бланш.
На зустрічі порушили питання, чи сподівається Білий дім, що конгресвумен Лорен Боберт відкличе своє ім'я з петиції, яка змусить лідерів республіканців у Палаті представників дозволити голосування щодо оприлюднення слідчих матеріалів у справі Епштейна.
Що таке справа Епштейна?
Джеффрі Епштейн – американський фінансист, засновник компанії J Epstein and Co. У 2008 – 2009 роках відбував покарання за організацію проституції. 6 липня 2019 року був заарештований за звинуваченням у примусі неповнолітніх до проституції. 10 серпня того ж року Епштейна знайшли мертвим у камері слідчого ізолятора в Нью-Йорку.
За даними слідства, починаючи з 1990-х років, Епштейн створив мережу для вербування й експлуатації десятків, або й сотень неповнолітніх.
Раніше Дональд Трамп мав близькі стосунки з Джеффрі Епштейном. У зв'язку з цим президента США неодноразово звинувачували у причетності до злочинів його колишнього товариша.