Какие новые детали появились в деле Эпштейна?

Белый дом в среду, 12 ноября, вновь подтвердил эту тенденцию – именно в тот день в Вашингтоне появились новые скандальные подробности из электронных писем Эпштейна, где несколько раз упоминался Дональд Трамп.

В центре политической драмы, которая выросла из трагедии десятков женщин, теперь встает вопрос, на который президенту все труднее не отвечать: почему он так настойчиво не позволяет американцам увидеть документы, связанные с бывшим другом, от которого позже отмежевался?

Этот день также разрушил надежды республиканцев подать завершение рекордно длительного шатдауна как свою победу.

Все началось с того, что демократы обнародовали три новых электронных письма из архива Эпштейна, в которых упоминался Трамп. Впоследствии в сети появилось еще больше материалов, часть из которых также касалась президента.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит заявила, что эти материалы "ничего не доказывают, кроме того, что президент Трамп не сделал ничего плохого".

