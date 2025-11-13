Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Какие новые детали появились в деле Эпштейна?
Белый дом в среду, 12 ноября, вновь подтвердил эту тенденцию – именно в тот день в Вашингтоне появились новые скандальные подробности из электронных писем Эпштейна, где несколько раз упоминался Дональд Трамп.
В центре политической драмы, которая выросла из трагедии десятков женщин, теперь встает вопрос, на который президенту все труднее не отвечать: почему он так настойчиво не позволяет американцам увидеть документы, связанные с бывшим другом, от которого позже отмежевался?
Этот день также разрушил надежды республиканцев подать завершение рекордно длительного шатдауна как свою победу.
Все началось с того, что демократы обнародовали три новых электронных письма из архива Эпштейна, в которых упоминался Трамп. Впоследствии в сети появилось еще больше материалов, часть из которых также касалась президента.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит заявила, что эти материалы "ничего не доказывают, кроме того, что президент Трамп не сделал ничего плохого".
Но взрывное содержание писем, в частности обсуждение Эпштейном и его ныне заключенной сообщницей Гислен Максвелл Трампа, был тем самым сплетническим реактивным топливом, что делает скандалы неконтролируемыми и значительно ухудшил политическое положение Трампа по этому вопросу,
– говорится в материале CNN.
Это также стало последним поворотом в истории, которая имеет чрезвычайную способность портить репутации и, в отличие от своего главного героя, не умрет.
Для Трампа новые раскрытия стали особенно опасными – они снова подняли вопрос, был ли он полностью откровенным относительно своих отношений с Эпштейном, бывшим жителем Нью-Йорка и Флориды, который покончил с собой в тюрьме в 2019 году.
Электронные письма намекали, что президент мог знать значительно больше, чем он утверждает.
По информации CNN, в Белом доме даже провели закрытую встречу в Situation Room – комнате, предназначенной для кризисных заседаний по вопросам нацбезопасности. На встрече, по данным нескольких источников, ожидались генпрокурор Пэм Бонди, директор ФБР Кэш Патель и заместитель генпрокурора Тодд Бланш.
На встрече подняли вопрос, надеется ли Белый дом, что конгрессвумен Лорен Боберт отзовет свое имя из петиции, которая заставит лидеров республиканцев в Палате представителей разрешить голосование по обнародованию следственных материалов по делу Эпштейна.
Что такое дело Эпштейна?
Джеффри Эпштейн – американский финансист, основатель компании J Epstein and Co. В 2008 – 2009 годах отбывал наказание за организацию проституции. 6 июля 2019 года был арестован по обвинению в принуждении несовершеннолетних к проституции. 10 августа того же года Эпштейна нашли мертвым в камере следственного изолятора в Нью-Йорке.
По данным следствия, начиная с 1990-х годов, Эпштейн создал сеть для вербовки и эксплуатации десятков, или сотен несовершеннолетних.
Ранее Дональд Трамп имел близкие отношения с Джеффри Эпштейном. В связи с этим президента США неоднократно обвиняли в причастности к преступлениям его бывшего товарища.