Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Руслана Магамедрасулова о допросе свидетеля Юсуфа Мамешева. Перед этим он заявлял об угрозах с неизвестного номера.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Почему отказали в допросе свидетеля по делу детектива НАБУ?

Защита детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова просила суд допросить Юсуфа Мамешева в качестве свидетеля по делу о продаже технической конопли. О продаже свидетельствуют обнародованные СБУ записи.

Как пишет ЦПК, прокурор возражал против этого допроса, отметив, что Мамешев не имеет официального статуса свидетеля и ранее не был допрошен. Таким образом судья отклонил ходатайство защиты.

Накануне Мамешев в комментарии "Украинской правде" сообщал, что получил угрозы от неизвестных. Тогда же он подтвердил, что во время разговора с Магамедрасуловым обсуждалась продажа технической конопли в Узбекистан, а не Дагестан.

Что известно о деле Магамедрасулова?