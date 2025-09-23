Дело детектива НАБУ Магамедрасулова: суд отказал в допросе свидетеля
- Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство защиты о допросе Юсуфа Мамешева по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.
- Судья отказал в допросе, поскольку Мамешев не имеет официального статуса свидетеля и ранее не был допрошен, хотя он заявлял об угрозах.
Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Руслана Магамедрасулова о допросе свидетеля Юсуфа Мамешева. Перед этим он заявлял об угрозах с неизвестного номера.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия коррупции.
Почему отказали в допросе свидетеля по делу детектива НАБУ?
Защита детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова просила суд допросить Юсуфа Мамешева в качестве свидетеля по делу о продаже технической конопли. О продаже свидетельствуют обнародованные СБУ записи.
Как пишет ЦПК, прокурор возражал против этого допроса, отметив, что Мамешев не имеет официального статуса свидетеля и ранее не был допрошен. Таким образом судья отклонил ходатайство защиты.
Накануне Мамешев в комментарии "Украинской правде" сообщал, что получил угрозы от неизвестных. Тогда же он подтвердил, что во время разговора с Магамедрасуловым обсуждалась продажа технической конопли в Узбекистан, а не Дагестан.
Что известно о деле Магамедрасулова?
- 21 июля правоохранители задержали руководителя межрегионального управления детективов Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в ведении бизнеса в России.
По данным СБУ, он выступал посредником в продаже партий технической конопли, которую поставлял его отец, в Узбекистан.
СБУ также обнародовали аудиозапись, подтверждающую связи чиновника НАБУ с Россией.
Позже Магамедрасулову сообщили о новом подозрении в содействии налоговым махинациям. Его подозревают в злоупотреблении влиянием для вывода компаний из категории "рисковых" в обмен на взятку в размере 900 тысяч гривен.