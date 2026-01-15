Директор НАБУ ответил, объявили ли Ермаку и Умерову подозрения

Глава НАБУ Семен Кривонос сообщил, что в "деле Миндича" ни бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак, ни экс-министр обороны Рустем Умеров не имеют статуса подозреваемых.

Об этом шла речь во время трансляции заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады, передает 24 Канал.

Сообщили ли Ермаку и Умерову о подозрениях?

Присутствующий на заседании детектив НАБУ Александр Абакумов отметил, что досудебное расследование продолжается в пределах предусмотренного законом срока – 12 месяцев. По его словам, следователи выполняют все необходимые процессуальные действия, чтобы всесторонне и беспристрастно исследовать обстоятельства производства и прийти к окончательному выводу – есть ли в действиях конкретных лиц состав преступления, или нет.

Абакумов подчеркнул, что на текущем этапе расследования любые публичные выводы или политические трактовки являются преждевременными.

Во время заседания ВСК руководитель НАБУ не ответил на вопрос, известно ли бюро место пребывания Ермака.

Накануне НАБУ провело обыски у водителя Ермака