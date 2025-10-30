Прокуроры определили, какую меру пресечения будут просить для Труханова

Офис генерального прокурора готовит ходатайство о круглосуточном домашнем аресте для бывшего городского головы Одессы Геннадия Труханова. Его подозревают в служебной халатности, которая привела к гибели людей во время сильных осадков.

В результате обильных дождей в Одессе погибли 9 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

Какая мера пресечения предлагаются для Труханова?

31 октября Печерский районный суд Киева будет рассматривать вопрос избрания меры пресечения. Прокуроры предлагают именно круглосуточный домашний арест для Труханова.

Как сообщает полиция, 30 сентября обильные дожди привели к гибели 9 человек, среди которых была семья с ребенком.

Что известно об обвинениях против Труханова?