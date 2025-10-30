В результате обильных дождей в Одессе погибли 9 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.
Какая мера пресечения предлагаются для Труханова?
31 октября Печерский районный суд Киева будет рассматривать вопрос избрания меры пресечения. Прокуроры предлагают именно круглосуточный домашний арест для Труханова.
Как сообщает полиция, 30 сентября обильные дожди привели к гибели 9 человек, среди которых была семья с ребенком.
Что известно об обвинениях против Труханова?
Правоохранители отмечают, что система водоотведения города не справилась со стихией.
На сетях не провели ремонт, а в день трагедии, 30 сентября, городской голова даже не организовал оповещение об угрозе чрезвычайной ситуации и не подготовил к этому органы управления гражданской защиты.
Кроме Труханова, подозрения получили двое его заместителей, руководители департаментов горсовета и должностные лица коммунального предприятия - директор, начальник и главные инженеры. Им всем грозит до восьми лет заключения.