Прокурори визначили, який запобіжний захід проситимуть для Труханова

Офіс генерального прокурора готує клопотання про цілодобовий домашній арешт для колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова. Його підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час сильних опадів.

Унаслідок рясних дощів в Одесі загинули 9 людей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske. Дивіться також Подвоєна влада в Одесі: аналітики розповіли, як створення МВА може завадити управлінню міста Який запобіжний захід пропонуються для Труханова? 31 жовтня Печерський районний суд Києва розглядатиме питання обрання запобіжного заходу. Прокурори пропонують саме цілодобовий домашній арешт для Труханова. Як повідомляє поліція, 30 вересня рясні дощі спричинили загибель 9 людей, серед яких була родина з дитиною. У чому звинувачують Труханова? Правоохоронці відзначають, що система водовідведення міста не впоралася зі стихією.

На мережах не провели ремонт, а в день трагедії, 30 вересня, міський голова навіть не організував сповіщення про загрозу надзвичайної ситуації та не підготував до цього органи управління цивільного захисту.

Крім Труханова, підозри отримали двоє його заступників, керівники департаментів міськради та посадові особи комунального підприємства — директор, начальник і головні інженери. Їм усім загрожує до восьми років ув’язнення.