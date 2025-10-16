Про таке розповідає аналітикиня Руху ЧЕСНО Ірина Корженкова, передає 24 Канал.

Як керування Одесою може опинитися під загрозою?

Після того, як міський голова Геннадій Труханов втратив українське громадянство, він не може залишатися на посаді мера міста. Згідно з чинним законодавством, обов'язки міського голови має тимчасово виконувати секретар міської ради.

Відповідне рішення вже оприлюднили на офіційному сайті Одеської міськради. Так, із 16 жовтня 2025 року ці функції перебирає на себе Ігор Коваль.

Проте напередодні, 15 жовтня, президент Зеленський підписав указ про створення в Одесі міської військової адміністрації (МВА) на чолі з Сергієм Лисаком.

Ірина Корженкова стверджує, що цей крок кардинально змінює структуру управління містом і може призвести до напруження у владних колах.

Адже за законом, військові адміністрації створюються в регіонах, де місцева влада не здатна виконувати свої обов'язки через окупацію, значні руйнування інфраструктури або серйозні загрози безпеці.

Однак в Одесі міська рада та її виконавчий комітет продовжують функціонувати у звичному режимі.

Зауважте! Фактично, в місті одночасно діють дві структури управління: місцева влада на чолі з Ігорем Ковалем та новостворена МВА під керівництвом Сергія Лисака.

Така дуалістична модель управління створює правову невизначеність, яка, за словами експертки, може стати джерелом конфліктів.

Ірина Корженкова пояснює, що подвоєння владних повноважень ускладнює координацію та ефективне управління містом. МВА, відповідно до указу, перебирає на себе частину функцій місцевої влади, але чіткого розмежування повноважень між цими органами наразі немає.

Ще однією особливістю ситуації є воєнний стан, який унеможливлює проведення виборів міського голови. Тож до завершення воєнного стану Одесою фактично керуватиме військова адміністрація на чолі з Лисаком.

Лише після скасування воєнного стану Центральна виборча комісія зможе оголосити нові вибори, і одесити отримають можливість обрати нового міського голову.

