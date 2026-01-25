Смертельное ДТП с нацгвардейцем: экс-судья Тандыр получит компенсацию за содержание под стражей
- ЕСПЧ признал, что содержание Алексея Тандыра под стражей без возможности залога нарушает его права, в частности статью 5 Европейской конвенции по правам человека.
- Украина обязана выплатить Тандыру 2 100 евро компенсации морального вреда и 250 евро возмещения судебных расходов.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что содержание экс-судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра под стражей без возможности внесения залога является нарушением прав человека.
Об этом говорится в соответствующем решении ЕСПЧ от 22 января 2026 года.
Читайте также Дело Алексея Тандыра: суд принял новое решение
Что постановил ЕСПЧ?
Алексей Тандыр находится под стражей уже более 2,5 лет без определенного залога. Согласно решению ЕСПЧ, это является нарушением статьи 5 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует право на свободу и личную неприкосновенность.
Отмечается, что суд по делу экс-судьи допустил "использование предположений при отсутствии какой-либо доказательной базы относительно рисков побега или препятствования правосудию".
К тому же речь идет о "нерассмотрении возможности применения других мер пресечения", а также о "ненадежности и повторяемости соображений, которые использовались судами при рассмотрении дела".
В результате, ЕСПЧ постановил, что Украина теперь должна выплатить Тандыру 2 100 евро компенсации морального вреда и 250 евро возмещения судебных расходов.
Справка. 6 августа 2024 года Высший совет правосудия уволил Тандыра с должности судьи Макаровского районного суда.
Кто такой Алексей Тандыр?
В ночь на 26 мая 2023 года на въезде в Киев со стороны Житомира произошло смертельное ДТП. Председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр на автомобиле наехал на военнослужащего Нацгвардии, который нес службу на блокпосту. От полученных травм военный погиб на месте.
После ДТП Алексея Тандыра задержали и поместили в следственный изолятор. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Экспертиза установила, что во время сдачи анализов он пытался сфальсифицировать их результаты, предоставив вместо мочи воду и слюну.
В июле 2023 года в Государственном бюро расследований сообщили, что одна из судебно-психологических экспертиз установила: на момент совершения ДТП судья Макаровского районного суда Алексей Тандыр находился в состоянии алкогольного опьянения.