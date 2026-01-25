Смертельное ДТП с нацгвардейцем: экс-судья Тандыр получит компенсацию за содержание под стражей

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что содержание экс-судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра под стражей без возможности внесения залога является нарушением прав человека.

Об этом говорится в соответствующем решении ЕСПЧ от 22 января 2026 года.

Что постановил ЕСПЧ?

Алексей Тандыр находится под стражей уже более 2,5 лет без определенного залога. Согласно решению ЕСПЧ, это является нарушением статьи 5 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует право на свободу и личную неприкосновенность.

Отмечается, что суд по делу экс-судьи допустил "использование предположений при отсутствии какой-либо доказательной базы относительно рисков побега или препятствования правосудию".

К тому же речь идет о "нерассмотрении возможности применения других мер пресечения", а также о "ненадежности и повторяемости соображений, которые использовались судами при рассмотрении дела".

В результате, ЕСПЧ постановил, что Украина теперь должна выплатить Тандыру 2 100 евро компенсации морального вреда и 250 евро возмещения судебных расходов.

Справка. 6 августа 2024 года Высший совет правосудия уволил Тандыра с должности судьи Макаровского районного суда.

Кто такой Алексей Тандыр?