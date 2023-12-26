Демобилизация военных возможна через 36 месяцев, но при определенных условиях, – Залужный

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что демобилизация военных может стать возможной через три года службы, однако при определенных условиях. Об этом они договорились с Минобороны.

Валерий Залужный на брифинге рассказал, что военных могут демобилизовать через 36 месяцев службы. Он также рассказал, при каких условиях это может произойти, передает 24 Канал.

Смотрите также Мне нужны люди и оружие, – Залужный прокомментировал возможные изменения в правилах отсрочки

Существует два фактора

Комментируя вопрос демобилизации, Главнокомандующий ВСУ выделил два фактора, которые влияют на то, сможет ли боец демобилизоваться через 36 месяцев службы.

Первый фактор это то, что не будет обострений на фронте, и второй – что этих людей через 36 месяцев будет кем заменить,

– сказал он.

Кроме этого, Залужный также отметил, что понимает, что наши защитники делают свое дело в сверхсложных условиях, поэтому хотелось бы, чтобы они понимали, люди, идущие в армию, и особенно те, кто уже служит, четко понимали, сколько им необходимо будет воевать.

Законопроект об изменениях в мобилизации