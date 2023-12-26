Демобілізація військових можлива через 36 місяців, але за певних умов, – Залужний

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що демобілізація військових може стати можливою через три роки служби, однак за певних умов. Про це вони домовились із Міноборони.

Валерій Залужний під час брифінгу розповів, що військових можуть демобілізувати через 36 місяців служби. Він також розповів, за яких умов це може статися, передає 24 Канал.

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Існує два фактори

Коментуючи питання демобілізації, Головнокомандувач ЗСУ виокремив два фактори, які впливають на те, чи зможе боєць демобілізуватись через 36 місяців служби.

Перший фактор це те, що не буде загострень на фронті, і друге – що цих людей через 36 місяців буде ким замінити,

– сказав він.

Крім цього, Залужний також наголосив, що розуміє, що наші захисники роблять свою справу у надскладних умовах, тому хотілося б, щоб вони розуміли, люди, які йдуть до війська, і особливо ті, які вже служать, чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати.

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