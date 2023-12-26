Демобілізація військових можлива через 36 місяців, але за певних умов, – Залужний
Головнокомандувач ЗСУ розповів, що демобілізація військових може стати можливою через три роки служби, однак за певних умов. Про це вони домовились із Міноборони.
Валерій Залужний під час брифінгу розповів, що військових можуть демобілізувати через 36 місяців служби. Він також розповів, за яких умов це може статися, передає 24 Канал.
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Існує два фактори
Коментуючи питання демобілізації, Головнокомандувач ЗСУ виокремив два фактори, які впливають на те, чи зможе боєць демобілізуватись через 36 місяців служби.
Перший фактор це те, що не буде загострень на фронті, і друге – що цих людей через 36 місяців буде ким замінити,
– сказав він.
Крім цього, Залужний також наголосив, що розуміє, що наші захисники роблять свою справу у надскладних умовах, тому хотілося б, щоб вони розуміли, люди, які йдуть до війська, і особливо ті, які вже служать, чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати.
Законопроєкт про зміни до мобілізації
- У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт про мобілізацію і проходження військової служби. Також нардепи зареєстрували окремий законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення. Варто зазначити, що це лише проєкти закону. Тобто вони можуть змінитися під час обговорення та внесення правок.
- Законопроєкт пропонує знизити призовний вік з 27 до 25 років і скасувати строкову службу – усіх строковиків звільнять з військової служби, за бажанням вони можуть укласти контракт. Якщо строковика мобілізують, то призвати його зможуть лише через 6 місяців після звільнення зі строкової служби.
- Водночас перелік людей, які мають право на відстрочку і бронювання значно скоротять. Зокрема права на відстрочку від призову можуть бути позбавлені державні службовці, працівники Бюро економічної безпеки України, Державної виконавчої служби України та прокуратури.