"Украина жива в сердце Крыма": на полуострове появились патриотические рисунки ко Дню Флага
- На южном побережье Крыма появились патриотические муралы ко Дню Флага.
- Активисты Движения сопротивления ССО ВСУ создают визуальные месседжи в Крыму, чтобы напомнить о несокрушимости духа украинцев и сопротивление во время оккупации.
Ко Дню Флага южное побережье Крыма украсили символическими рисунками. Акция призвана напомнить: сопротивление в оккупации продолжается.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций.
Что нарисовали в Крыму ко Дню Флага?
Там реализуют проект муралов "Стенописи сопротивления" от Движения сопротивления Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и Центра национального сопротивления.
На крымских стенах появляются работы, посвященные сопротивлению, ломающие миф о "русском мире". На южном побережье активисты оставляют яркие патриотические изображения – лозунги "Крым – это Украина", а также символы Движения сопротивления ССО ВСУ. Эти визуальные месседжи свидетельствуют о силе и смелости наших людей, которые несмотря на террор и преследования находят способ показать – Украина здесь, она жива в сердце Крыма,
– говорится в заметке.
Патриотические рисунки в Крыму ко Дню Флага: смотрите видео
Интересно, что в ролике запечатлен момент, как мимо мурала проезжает транспорт с российскими флагами.
Как присоединиться к Движению сопротивления
Следует посетить сайт opir.org.ua – официальный сайт Движения сопротивления ССО ВСУ.
Выступление Зеленского до 23 августа
Президент Украины заявил, что сине-желтый флаг священен для всех украинцев. Освобожденные из плена, когда видят его, понимают, что зло закончилось.
Этот флаг – это цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. Они его берегут, потому что знают, что мы свою землю не подарим оккупанту,
– высказался гарант.
В Генштабе напомнили, что люди прятали флаги, чтобы потом поднять их над освобожденными городами и селами.
"Сине-желтый флаг – это больше, чем символ. Над каждым городом, над каждым селом, над каждым окопом он напоминает нам: мы едины, у нас несокрушимый дух и мы обязательно одержим победу", – подчеркнули там.