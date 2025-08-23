Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций.

Что нарисовали в Крыму ко Дню Флага?

Там реализуют проект муралов "Стенописи сопротивления" от Движения сопротивления Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и Центра национального сопротивления.

На крымских стенах появляются работы, посвященные сопротивлению, ломающие миф о "русском мире". На южном побережье активисты оставляют яркие патриотические изображения – лозунги "Крым – это Украина", а также символы Движения сопротивления ССО ВСУ. Эти визуальные месседжи свидетельствуют о силе и смелости наших людей, которые несмотря на террор и преследования находят способ показать – Украина здесь, она жива в сердце Крыма,

– говорится в заметке.

Патриотические рисунки в Крыму ко Дню Флага: смотрите видео

Интересно, что в ролике запечатлен момент, как мимо мурала проезжает транспорт с российскими флагами.

Как присоединиться к Движению сопротивления



Следует посетить сайт opir.org.ua – официальный сайт Движения сопротивления ССО ВСУ.

Выступление Зеленского до 23 августа

Президент Украины заявил, что сине-желтый флаг священен для всех украинцев. Освобожденные из плена, когда видят его, понимают, что зло закончилось.

Этот флаг – это цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. Они его берегут, потому что знают, что мы свою землю не подарим оккупанту,

– высказался гарант.

В Генштабе напомнили, что люди прятали флаги, чтобы потом поднять их над освобожденными городами и селами.

"Сине-желтый флаг – это больше, чем символ. Над каждым городом, над каждым селом, над каждым окопом он напоминает нам: мы едины, у нас несокрушимый дух и мы обязательно одержим победу", – подчеркнули там.