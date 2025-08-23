Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій.

Що намалювали в Криму до Дня Прапора?

Там реалізовують проєкт муралів "Стінописи опору" від Руху опору Сил спеціальних операцій Збройних сил України та Центру національного спротиву.

На кримських стінах з'являються роботи, присвячені опору, що ламають міф про "русскій мір". На південному узбережжі активісти залишають яскраві патріотичні зображення – гасла "Крим – це Україна", а також символи Руху опору ССО ЗСУ. Ці візуальні меседжі свідчать про силу та сміливість наших людей, які попри терор і переслідування знаходять спосіб показати – Україна тут, вона жива в серці Криму,

– мовиться в дописі.

Патріотичні малюнки в Криму до Дня Прапора: дивіться відео

Цікаво, що в ролику відображено момент, як повз мурал проїжджає транспорт з російськими прапорами.

Як долучитися до Руху опору



Слід завітати на сайт opir.org.ua – офіційний сайт Руху опору ССО ЗСУ.

Виступ Зеленського до 23 серпня

Президент України заявив, що синьо-жовтий стяг священний для всіх українців. Звільнені з полону, коли бачать його, розуміють, що зло скінчилося.

Цей прапор – це мета та мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. Вони його бережуть, бо знають, що ми свою землю не подаруємо окупанту,

– висловився гарант.

У Генштабі нагадали, що люди ховали прапори, щоб потім підняти їх над звільненими містами та селами.

"Синьо-жовтий прапор – це більше, ніж символ. Над кожним містом, над кожним селом, над кожним окопом він нагадує нам: ми єдині, ми маємо незламний дух і ми обов'язково здобудемо перемогу", – підкреслили там.