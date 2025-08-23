В Варшаве перед посольством России покрасили асфальт в цвета украинского флага
- В Варшаве активисты покрасили асфальт возле посольства России в цвета украинского флага в знак солидарности с Украиной.
Ко Дню государственного флага Украины в Польше прошла акция солидарности. 23 августа в Варшаве активисты покрасили асфальт возле посольства России в цвета украинского флага.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Miejski Reporter.
Смотрите также На День Независимости одна из центральных станций метро в Киеве будет закрыта
Как прошла акция солидарности с Украиной в Варшаве?
Акция солидарности состоялась на улице Бельведерской, где и расположено российское посольство. Примерно в 11 часов по местному времени несколько десятков человек пришли туда и раскрасили асфальт перед зданием синим и желтым цветами.
Протестующие держали в руках баннеры с лозунгами "Солидарность с Украиной", а также с перечеркнутым фото российского диктатора Путина.
На месте происшествия была полиция, временно движение транспорта было перекрыто. Краску с асфальта вскоре взялись снимать.
Акция ко Дню флага Украины в Варшаве / Фото Miejski Reporter
Активисты не впервые выступают против представителей посольства России
- 24 февраля в 6 утра в Варшаве раздались звуки взрывов и воздушной тревоги. Произошло это перед домом, где до сих пор проживают российские дипломаты.
- Такие акции проходят уже третий год подряд. В этом году россияне даже подготовились и включили из окон своей многоэтажки гимн России. Правда, сирены и взрывы звучали гораздо громче.