До Дня державного Прапора України у Польщі пройшла акція солідарності. 23 серпня у Варшаві активісти пофарбували асфальт біля посольства Росії в кольори українського стяга.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Miejski Reporter.

Дивіться також На День Незалежності одна з центральних станцій метро у Києві буде зачинена

Як пройшла акція солідарності з Україною у Варшаві?

Акція солідарності відбулася на вулиці Бельведерській, де й розташоване російське посольство. Приблизно об 11 годині за місцевим часом декілька десятків людей прийшли туди та розфарбували асфальт перед будівлею синім та жовтим кольорами.

Протестувальники тримали у руках банери з гаслами "Солідарність з Україною", а також із перекресленим фото російського диктатора Путіна.

На місці події була поліція, тимчасово рух транспорту було перекрито. Фарбу з асфальту невдовзі взялися знімати.

Акція до Дня прапора України у Варшаві / Фото Miejski Reporter

Активісти не вперше виступають проти представників посольства Росії