По случаю Дня Независимости Украины воины ГУР на разных направлениях фронта прислали оккупантам поздравления в виде открыток. После этого их "поздравляли" залпом реактивных систем залпового огня.

В послании объясняется, за что борются украинцы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО в телеграмме.

Как ГУР поздравляли оккупантов с Днем Независимости Украины?

На разных направлениях фронта по случаю Дня Независимости Украины бойцы ГУР МО осуществили акт массовой доставки "полевой почты" российским оккупантам.

Захватчики получили листовки, в которых напоминание об их неотвратимом финале: "смерть, гниение в украинских черноземах, ад".

А чтобы информация из листовок усваивалась лучше, в комплекте с посланием шли залпы из реактивных систем залпового огня,

– добавили в ГУР.

