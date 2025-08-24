З нагоди Дня Незалежності України воїни ГУР на різних напрямках фронту надіслали окупантам привітання у вигляді листівок. Після цього їх "вітали" залпом реактивних систем залпового вогню.

У посланні пояснюється, за що боряться українці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО у телеграмі.

Як ГУР вітали окупантів з Днем Незалежності України?

На різних напрямках фронту з нагоди Дня Незалежності України бійці ГУР МО здійснили акт масової доставки "польової пошти" російським окупантам.

Загарбники отримали листівки, у яких нагадування про їх невідворотний фінал: "смерть, гниття в українських чорноземах, пекло".

А щоб інформація з листівок засвоювалась краще, в комплекті із посланням йшли залпи з реактивних систем залпового вогню,

– додали у ГУР.

