ГУР надіслали окупантам "гаряче" послання до Дня Незалежності України
- Воїни ГУР надіслали окупантам привітання у вигляді листівок з нагоди Дня Незалежності України.
- Після розсилки листівок окупантів "вітали" залпом реактивних систем залпового вогню.
З нагоди Дня Незалежності України воїни ГУР на різних напрямках фронту надіслали окупантам привітання у вигляді листівок. Після цього їх "вітали" залпом реактивних систем залпового вогню.
У посланні пояснюється, за що боряться українці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО у телеграмі.
Як ГУР вітали окупантів з Днем Незалежності України?
На різних напрямках фронту з нагоди Дня Незалежності України бійці ГУР МО здійснили акт масової доставки "польової пошти" російським окупантам.
Загарбники отримали листівки, у яких нагадування про їх невідворотний фінал: "смерть, гниття в українських чорноземах, пекло".
А щоб інформація з листівок засвоювалась краще, в комплекті із посланням йшли залпи з реактивних систем залпового вогню,
– додали у ГУР.
ЗСУ здійснили контратаки на Покровському напрямку: що відомо?
- На День Незалежності головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції українських захисників на Покровському напрямку.
- Він повідомив, що він окупантів зачищено села Михайлівка, Зелений Гай та Володимирівка.
- Ситуація на фронті залишається складною, але питання щодо додаткових боєприпасів, дронів і засобів РЕБ вирішені.