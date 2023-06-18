"Хорони где хочешь, но чтобы было место для меня": истории воинов, погибших вместе с сыновьями

Когда Россия напала на Украину, сотни тысяч украинцев без колебаний встали на защиту родной земли. Оборона Украины для некоторых стала даже семейным делом, потому что шли воевать как родители, так и дети. Ко Дню отца, который сегодня отмечает наша страна, рассказываем о воинах-отцах, которые вместе со своими сыновьями отдали жизнь за нашу свободу.

В марте прошлого года медсестра Светлана Гуля из Кривого Рога потеряла на войне сына Даниила. Через год на Пасху погиб муж Руслан. В начале марта 2023 года учитель из Киева Юрий Самсон потерял на войне родного брата Олега Хомюка и племянника Никиту. Отец и сын полегли вместе под Бахмутом. О мужчинах, погибших на войне вместе со своими сыновьями, рассказываем в материале.

Обратите внимание "Хотел телескоп, чтобы смотреть на Луну, а теперь сам среди звезд": памяти детей, убитых Россией

"Хорони где хочешь, но оставь мне место": Руслан и Даниил Гули

Текст подготовлен платформой памяти Мемориал , которая рассказывает истории убитых Россией гражданских и погибших украинских военных специально для. Чтобы сообщить данные о потерях Украины – заполняйте формы: для погибших военных

Даниилу Гуле было 20 лет, его отцу Руслану – 45. После смерти мужа и сына Светлана Гуля осталась одна с 14-летней дочерью Варварой. Своих родителей женщина похоронила еще в 20 лет.

Семья жила в микрорайоне Ингулец в Кривом Роге. Руслан Гуля работал водителем электровоза на местном предприятии по добыче руды. Даниил окончил Криворожскую школу №59 и Центр профессионального образования металлургии и машиностроения. Впрочем, работать по специальности не хотел.



Светлана и Руслан Гуля с детьми во время празднования Нового года / Фото из архива семьи

После окончания учебы Даниил пробыл дома три года. Формально, потому что дома его почти не было. Он много путешествовал по миру. Объездил автостопом всю Европу. Бывало всякое. Мы с Русланом даже подавали в международный розыск, когда он в Париже перестал выходить на связь. Помог работник охраны банка, который отследил его по карточке. У Дани были грандиозные планы на жизнь. Узнавал не только себя, но и мир. Он спешил жить. Был как метеор, как комета,

– рассказала Светлана.

Парень мечтал побывать в Тибете. Прожил целый год в мужском монастыре в Кривом Роге. Однако монахом так и не стал.



Сын Светланы и Руслана Гуля – Даниил / Фото из архива семьи

"Даниил был в восторге от Грузии. Очень любил Тбилиси и Батуми. Планировал там даже немного пожить. Но начался ковид и границы закрыли. В 2020 году он вернулся домой. Вскоре решил пойти на службу в ВСУ. Он был необычным парнем. Любил непопулярные фильмы, тяжелые, не для массового зрителя. Ему не было грустно наедине. Брал рюкзак и загранпаспорт. Путешествовал автостопом один. Я всегда спрашивала его: "Сын, как ты не боишься?" Он отвечал: "Мама, ты даже не представляешь, как в мире много хороших людей", – вспоминает мама Даниила.

Даниил и Руслан были контрактниками. В 2020 году первым защищать границы Украины пошел сын. Ему было 19 лет. В феврале 2021 года к ВСУ присоединился и отец. Службу проходили в разных городах. Сын – в Донецкой области в составе 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс", отец – в Луганской области в 17-й отдельной танковой бригаде.



До полномасштабного вторжения Руслан Гуля служил в ВСУ на контракте / Фото из архива семьи

Руслан к Дане относился с таким уважением, будто это он его отец, а не наоборот. Когда сын ушел в армию, мне позвонил 50-летний майор и сказал: "Я такого человека еще никогда не встречал. Надо у него еще поучиться". Командир Даниила называл его универсальным солдатом. Он разбирался и умел работать с любым оружием. Планировал остаться в армии. Ему это нравилось,

– говорит Светлана.



Даниил Гуля на службе / Фото из архива семьи

Руслан и Даня знали, что будет война, задолго до ее начала. Но не признавались. Данька так и погиб, не сознавшись мне. Говорил: "Мама, не думай, у нас здесь ничего нет, я в безопасности". Пацан есть пацан. Главное – маму не расстраивать. А муж мне говорил все, как есть: началась война,

– добавляет она.

Руслан и Светлана прожили в браке 25 лет.

"В этом году в сентябре у нас должна была быть "серебряная" свадьба. Первая наша встреча была не романтичной. Я работала медсестрой в хирургии, а он попал в наше отделение. Ремонтировал авто, порезал руку и рана начала гноиться. Приехал в больницу, а попал на 25 лет", – смеется Светлана.



Светлана с мужем Русланом в горах – 6 годовщина свадьбы / Фото из архива семьи

Дети пары Варвара и Даниил были очень близки:

"Могли часами сидеть в комнате, смеяться и "секретничать". Даже меня не впускали, – рассказывает мать. – Данечка говорил, что его сестру назвали самым красивым именем на свете. А вот его я долго никак не могла назвать. Помню, как клала перед собой и любовалась. Хотелось называть зайчиком, котиком, солнышком. Через месяц надо было регистрировать. Хотела назвать Женькой. Так во сне мне говорил мой покойный отец. Может, если бы так назвала, то сейчас сын был бы жив…"



Даниил Гуля вместе с сестрой Варварой / Фото из архива семьи

Варя старается меня сейчас поддерживать, но боюсь подумать, во что это выльется в дальнейшем для ее психики. Когда погиб сын, она еще держалась ради меня. Это я тогда закатывала концерты. А теперь еще и папа... Она меня даже ничего не спрашивала. Говорит: "Ты так закричала на всю квартиру, что я сразу поняла, что папа... Потому что я уже слышала такое тогда в марте...".

Даниил Гуля героически погиб в ночь на 10 марта 2022 года, когда шли активные бои под Волновахой. Уже больше года мать не может смириться с потерей родного сына.

Это был бой и Даниил сам решил остаться отбиваться. Но ведь мог бы и кто-нибудь старший остаться. Они стояли под Волновахой и ночью начали идти танками "пи***асы", как ребята их называют. По этой дороге они шли на Мариуполь. Силы были неравные, им нечем было отбиваться. Даниил остался прикрывать уход ребят. Кроме него больше никто не захотел. Из ручного гранатомета он подбил три танка, но потом весь огонь враги направили на него. Тело Даниила собратья забирали уже с захваченной территории, рискуя жизнью,

– рассказывает Светлана.



Даниил Гуля во время исполнения служебного долга / Фото из архива семьи

Когда Даниил погиб, я позвонила Руслану и спросила, где мне хоронить сына. Связь была плохая, потому что он как раз был на задании. Но я услышала: "Света, хорони где хочешь, только чтобы рядом было еще место для меня". Так он и лег возле сыночка. В следующем году, если Бог даст выжить и победить, поставлю им там памятник,

– добавляет женщина.

После гибели Даниила его матери несколько раз звонили и говорили, что есть представление на присвоение ему звания Героя Украины:

"Он действительно заслуживает этой награды, ведь спас свой отряд. Мы долго искали его тело. Оно было в одном и том же морге, но работник не подтвердил этого, потому что не хотел смотреть фотографии убитых парней, которые были без документов. Через месяц я туда сама поехала. Устроила скандал. Сказала, что буду смотреть сама. И сразу же опознала сына. В морге нам сказали, что на следующий день его уже должны были похоронить как неизвестного".

"Когда мы его нашли, направили документы для награды. Но звание Героя сыну так и не дали. Вручили орден "За мужество". Это было неприятно. Мне денег не нужно, я хотела, чтобы он был Героем. Мне кажется, он был бы так счастлив. Но выпрашивать я не буду. Слава Богу, что я нашла его и смогла похоронить. И Руслана мне тоже вернули. Потому что у других людей и могил нет…", – говорит Светлана.

Телефон сына Светлане не вернули. А 27 марта, на день рождения Даниила, родителям пришли от него смс.

"Всю ночь я ревела. И тут приходит сообщение от Даньки: "Мамочка, люблю". Меня всю аж затрясло. Сначала я подумала, что он с того света прислал. Но потом поняла, что это, должно быть, кто-то нашел его телефон и включил. И пришло сообщение, которое он посылал под Волновахой, когда не было связи. Руслан в ту ночь получил смс: "Папа, я ценю наше общение", – рассказывает Светлана.



Руслан Гуля впервые взял на руки дочь Варвару / Фото из архива семьи

В последний раз она разговаривала с мужем перед тем, как ему предстояло ехать в Бахмут:

Говорил, что там будет тяжело, что знает, какая ситуация. Я его отговаривала ехать, потому что у нас сын погиб и по закону он мог оставить службу. А Руслан говорил: "Как я могу не поехать? Во-первых, меня там ждут. Каждый день звонят, спрашивают когда я вернусь. Во-вторых, очень много молодых ребят есть. Кто их поведет в бой? Они еще без опыта, а я знаю все". А когда по телефону общались накануне гибели, он был очень радостный. Потому что обычно он спокоен, немногословен. А тут так радовался, говорил: "Светик, я всех привел живыми! Задание выполнили. Даже нет 300-х". Он звонил во вторник. А в субботу перед Пасхой погиб…

В ту ночь Светлана проснулась. Ее всю трясло.

"Утром позвонила его товарищу, с которым он был еще в АТО. Говорю: "Ищи Руслана". Он и раньше на связь очень редко выходил, был на боевых задачах. Но на этот раз у меня было плохое предчувствие, всю ночь не спала, давление подскочило. Телефон зазвонил вместе с церковными звонами на Пасхальной службе. Сказали, что Руслан погиб. В страшном сне не могла поверить, что меня такое ждет", – говорит женщина.

Сейчас Светлана Гуля работает медсестрой в клинике семейной медицины в Кривом Роге.

"Хожу на работу только для того, чтобы отвлекаться. Там приходят люди, у каждого какие-то проблемы. И так я переключаюсь со своего горя. Я сразу сотрудникам сказала, чтобы на эту тему со мной не говорили. Мне не нужны никакие слова утешения, потому что это может понять только женщина, которая похоронила ребенка и мужа", – говорит Светлана.



Могилы Героев Руслана и Данила Гуль / Фото из архива семьи

Руслан и Даниил похоронены рядом на кладбище "Визирка" в Кривом Роге.

"Мне было бы приятно, если бы в их честь в городе назвали улицу, хотя бы одну на двоих. У меня ничего не осталось. С этим я просыпаюсь и ложусь. Муж и ребенок – это для меня все…", – говорит Светлана.

Закрыл тело сына собой: Олег и Никита Хомюки

Юрий Самсон – офицер 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба имени генерал-полковника Геннадия Воробьева. Педагог и юрист. 12 лет преподает украинский язык и литературу. В начале марта на войне погиб его родной брат Олег Хомюк и племянник Никита. Отец с сыном служили в одном подразделении с самого начала полномасштабного вторжения. Их жизнь оборвалась от снаряда российского танка под Бахмутом. Не дождавшись помощи, отец прикрыл своим телом сына, однако удар был прицельным.



Олег и Никита Хомюки на принятии военной присяги / Фото Юрия Самсона

"Мы родились в столице. Папа был из Киевской области, а мама – с Черниговщины. У нас с Олегом была большая разница в возрасте – 11 лет. Мама рассказывала, что когда мне было от 1 до 3, то он очень помогал ей. И папа, и мама работали. На Олега возлагали много обязанностей, поэтому можно сказать, что он вырастил меня. У нас были дружеские отношения. Очень часто мы оставались надолго только вдвоем. Других братьев и сестер в семье не было. Это воспитало в нем хозяйственность. Олег умел вкусно готовить. Всегда поддерживал порядок дома. Нельзя было сказать, что осталось двое парней на хозяйстве и что-то пошло не так", – рассказывает Юрий.

Олег начал работать сразу после школы. Жил отдельно от семьи.

С самого раннего возраста он проявил талант к строительству. По образованию он – плиточник. Очень быстро стал востребованным специалистом. Этому ремеслу хотел научить и меня. Я еще был подростком. Возможно, он рассчитывал, что, когда подрасту, буду двигаться с ним в этом направлении. Но это было очень далеко. Я был гуманитарием. Когда он это осознал, он немного расстроился. Мне тоже было досадно, но я ничего не мог с этим поделать,

– говорит Юрий.

Олег женился. Вместе с супругой Юлией они прожили 27 лет. У них было трое детей: Никита, Максим и Анастасия.

"Я помню, как Олег говорил, что не собирается рано жениться, что будет долго выбирать. Мы были удивлены, когда однажды он приехал и говорит: "Я нашел себе девушку". Ему было 23 – 24 года. Юлию он нашел на Черниговщине.Она тогда училась в кулинарном училище. Буквально через три месяца состоялась свадьба. У него родился первый сын – Никита, через два года – Максим, а еще через шесть – дочь Анастасия", – говорит Юрий.



Олег и Никита на базе под Купянском / Фото из архива Юрия Самсона

Олег очень любил детей. Юрий замечал это, когда приезжал к брату в гости.

Было видно, что дети очень для него желанные и любимые. Особенно первый – Никита. Тогда мне казалось, что Олег чрезмерно о нем заботился. Но теперь я понимаю, может, действительно так и надо. Надо дорожить каждым моментом. Олег не был суровым отцом, но у него было чувство обостренной справедливости. И когда дети делали такое, что не вписывалось в его понимание справедливости, он очень из-за этого расстраивался. Я убежден, что он никогда не позволял себе взять ремень и ударить ребенка. Я видел, что дети с ним чувствуют себя в безопасности и растут в любви,

– отмечает Юрий.

Олег зарабатывал на жизнь строительством. Этому ремеслу хотел научить и своих сыновей.

"Когда парни подросли, то работали вместе с отцом. Такой мини-семейный подряд. У Никиты и Максима нет строительных специальностей, они больше учились у отца. Смотрели и помогали. Потом Максим отошел, а Никита с Олегом вместе работали дальше. Думали о собственном бизнесе, но началась война", – говорит Юрий.

С первых дней полномасштабного вторжения отец и сын решили стать на защиту Украины.

Когда началось вторжение, я забрал из Киева маму и увез ее к границе. А Олег с Никитой в то время решили стать в ряды ВСУ. Олег мне позвонил: "Мы с Никитой приняли такое решение. Что ты нам посоветуешь?" Говорил, что они ходили в военкомат, но им отказали. Через несколько дней я через знакомых вышел на воинскую часть. Предварительно договорился, что придет мой брат с племянником, а потом и я, когда вернусь,

– вспоминает Юрий.

Юрий, Олег и Никита с марта 2022 года служили в составе 206-го батальона 241-й бригады Территориальной обороны.

"Мы начинали служить в одном батальоне. В горячих точках были тоже вместе. В конце августа я перевелся в другую часть. На службе Олег всегда был размеренным и спокойным. Никогда не видел его расстроенным, взволнованным или испуганным. Он всегда методично и механически все выполнял. Знал, что должен делать, не жаловался никогда, да, безусловно, я иногда видел, как ему тяжело. Скажем, когда копали окоп, Никита за пару часов быстренько окопался. А отец то и дело откладывал лопату. Он был единственным из нашей семьи, кто служил в армии. Правда, она еще была советской. В 1990 – 1992 годах он служил на Тихоокеанском флоте. Когда Украина обрела независимость, он был далеко. Но присылал письма и рисовал на конвертах тризубы", – рассказывает брат.



Олег, Никита и Юрий под Херсоном / Фото из архива Юрия Самсона

Никита некоторое время пробовал себя в разведке. Летом во время ротации прошел курсы разведчиков, получил свидетельство. Некоторое время прослужил в разведроте. Но потом попросился обратно к отцу. Был ответственен в роте за вооружение. Получил звание старшего солдата.

Никита был одним из самых молодых, но почти сразу же его сделали ответственным за вооружение. Ведь в критических ситуациях видно, кто на что способен. Он был, как и отец, щепетильный, спокойный, флегматичный, но собранный и четкий. Сначала это был кредит доверия, но очень быстро он доказал, что на него можно положиться. В окопе он выполнял определенную бумажную работу, плюс забирал оружие на складе и развозил его по позициям.

– говорит Самсон.

У старшего Хомюка был позывной "Хома". Никиту же за его любовь к путешествиям и отдыху на природе окрестили "Туристом".

"Племянников я брал с собой за границу. Первый раз мы улетели в Египет. Потом ездили еще и еще. Когда началось полномасштабное вторжение, мы часто с Никитой говорили о наших путешествиях – надо было иногда переключаться на приятные воспоминания. Никита говорил, что немного заработает денег и когда закончится война, будет отдыхать в тех местах, где раньше не был. Мечтал совершить кругосветку. А Олег говорил, что когда закончится война, он хотел бы получить землю и построить на ней дом, завести хозяйство. Хотя мы с братом были детьми столицы, но всегда любили работать на земле".



Никита Хомюк – "Турист" / Фото из архива Юрия Самсона

Перед Новым годом Олег приезжал в Киев. Общался тогда с двоюродной сестрой. Жаловался на боль в спине. Говорил, хочет, чтобы война быстрее закончилась, чтобы можно было подлечиться и отдохнуть. Юрий говорил с братом за несколько дней до гибели:

"Это был конец февраля. Они стояли под Бахмутом, холодно было. Олег просил послать, если есть возможность, химические грелки. Я их нашел и отправил им в Славянск. В последний раз я ему позвонил и сказал, что они уже прибыли и надо их забрать. Он тогда немного приболел, по голосу слышно было, что охрип.

Олег и Никита погибли в один день – в ночь на 2 марта россияне обстреляли их позиции из танка. Отцу был 51 год, сыну – 25.

О гибели брата с племянником мне написал офицер из их бригады. Я был на службе. Сразу пошел в командование и мне дали отпуск по семейным обстоятельствам. В течение дня появлялась какая-то информация. Олег и Никита были на позициях в селе у Бахмута, рядом с трассой, ведущей на Славянск. Из-за плотного обстрела тела долго не могли вынести. Потом выяснилось, что на этой позиции они были втроем. Вместе с ними погиб командир их взвода. Заместитель командира роты потом рассказал, что по ним прицельно работал танк. Они по рации просили подмогу – задействовать артиллерию, чтобы убрать его. Но им не успели или не смогли помочь. По разрушениям так выглядело, что это попадание танкового снаряда в блиндаж. От сержанта, занимавшегося эвакуацией, я узнал, что Олег накрыл собой Никиту. Наверное, когда он осознал, что они ничего не смогут сделать и должны переждать обстрел, решил закрыть сына, чтобы защитить его от осколков. Но это было прямое попадание и шансов у них, к сожалению, не было никаких.



Олег Хомюк с побратимом держат пленного россиянина / Архив Юрия Самсона

Тела доставили в Днепр. Юрий уехал на опознание с младшим племянником Максимом.

"Это было воскресенье. Домой в Киев их привезли в четверг. С батальоном согласовали проведение общественной панихиды на Майдане Незалежности. Моя бригада помогла с организацией. Пусть это было дольше, но я думаю, что последнюю дань памяти мы отдали им достойно, так как они этого заслуживают".



Прощание с Героями Олегом и Никитой Хомюками / Фото из архива Юрия Самсона

Олег и Никита Хомюки похоронены на Аллее Героев на Лесном кладбище в Киеве.

Максима это событие, безусловно, очень сильно взволновало. У них с братом была очень сильная связь. Разница в возрасте была небольшая, они росли и все делали вместе. Имели общие планы. Когда мы сейчас встречаемся, я вижу, что эта мысль до сих пор его беспокоит, и он это переживает с большой печалью. Думаю, что не скоро он осознает эту утрату. На прошлой неделе я познакомился с девушкой Максима. Он обручился,

– говорит Юрий.



Жена Олега Хомюка Юлия с детьми Никитой, Максимом и Настей / Фото из семейного архива

Дочери Юлии и Олега Хомюка – Анастасии – сейчас 17 лет. Она обучается в Киеве в педагогическом колледже.



Олег Хомюк с дочерью Анастасией / Фото из семейного архива

Когда Олег последний раз приезжал до того, как они перешли на позиции под Бахмутом, он привез большую овчарку, которая прибилась к ним под Харьковом. Теперь Настя ухаживает за этим стареньким псом. Она тоже, безусловно, расстроена. Хоть ей и 17 лет, но она еще ребенок Она всегда была закрыта и сдержана в плане эмоций. Надеюсь, что то, что она спокойна, это на самом деле так и есть, и что она ничего не скрывает", – говорит Юрий Самсон.

Автор: София Ткачук