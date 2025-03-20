Журналисты нашли Комарницкого в Вене: подозреваемый в коррупции сбежал из Украины

Экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий, которого разыскивает НАБУ, скрывается в Вене. Журналисты зафиксировали его местонахождение, но он отказался от общения, назвав дело политическим давлением.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Украинская правда". Он поселился в австрийской столице после того, как нелегально покинул Украину.

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Как Комарницкий оказался в Вене

По данным следствия, еще 6 февраля НАБУ и САП провели масштабную антикоррупционную операцию "Чистый город". В ее рамках разоблачили чиновников Киевсовета и бизнесменов, которые годами присваивали земельные участки. Комарницкого называют одним из организаторов этой схемы.

Несмотря на то, что его объявили в розыск, он сначала скрывался в Киевской области, а уже 16 февраля оказался в Румынии. По информации источников, он незаконно пересек границу, а затем перебрался в Австрию.

Расследователь Михаил Ткач лично нашел Комарницкого в Вене. Однако тот отказался от общения и даже обвинил журналиста в шпионаже. В переписке он отрицал обвинения в коррупции и назвал дело против него "политическим преследованием".

Сегодня я застал вас во время слежки за домом моей жены и заставил записать номер моего телефона. Дело, которое вы хотите обсуждать, является политическим и используется для политического давления для меня, как на адвоката, и думаю, что вам это известно. Предыдущие публикации СМИ имели откровенно манипулятивный характер,

– написал Комарницкий.

Сначала он даже согласился ответить на вопрос, но впоследствии резко изменил позицию. Через несколько дней он передал письменные ответы, в которых в очередной раз заявил о "заангажированности правоохранителей".

Что известно о схеме

По версии следствия, группа чиновников и бизнесменов создавала фиктивные сооружения на привлекательных землях Киева, а потом требовала у горсовета право собственности. Так они избегали конкурентных торгов и получали территории фактически бесплатно.

Среди фигурантов дела:

Денис Комарницкий – экс-депутат Киевсовета, которого считают организатором схемы;

– экс-депутат Киевсовета, которого считают организатором схемы; Петр Оленич – заместитель председателя КГГА, которого арестовали, но он вышел под залог;

– заместитель председателя КГГА, которого арестовали, но он вышел под залог; Михаил Терентьев – председатель комиссии по земельным вопросам Киевсовета;

– председатель комиссии по земельным вопросам Киевсовета; Елена Марченко – член комиссии.

По данным НАБУ, во время обысков у фигурантов нашли более 6,4 миллиона долларов наличными, а также 630 тысяч евро и 800 тысяч гривен. По делу объявили подозрение 10 лицам, из которых 7 уже задержаны.

Комарницкий остается в розыске. У украинских и международных правоохранителей есть все основания для его экстрадиции, но пока он свободно передвигается по Европе.

