Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос в комментарии "Укринформу", передает 24 Канал. Он подтвердил, что экс-депутат Киевского городского совета Денис Комарницкий будет объявлен в международный розыск после того, как стало известно, что он сбежал за границу.
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НАБУ объявит экс-депутата в международный розыск
Кривонос отметил, что бюро будет принимать все необходимые меры для объявления Комарницкого в международный розыск.
НАБУ будет принимать меры по объявлению его в международный розыск,
– сказал он.
По информации источников Укринформа в правоохранительных органах, Комарницкий сейчас находится в Австрии.
Информацию о побеге Дениса Комарницкого за границу обнародовал журналист Михаил Ткач. Как сообщалось ранее, 10 февраля НАБУ объявило Комарницкого в розыск. Ему инкриминируют руководство преступной организацией, которая осуществляла незаконные сделки с землей в Киеве.