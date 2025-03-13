Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос у коментарі "Укрінформу", передає 24 Канал. Він підтвердив, що ексдепутат Київської міської ради Денис Комарницький буде оголошений у міжнародний розшук після того, як стало відомо, що він втік за кордон.

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НАБУ оголосить ексдепутата у міжнародний розшук

Кривонос зазначив, що бюро вживатиме всі необхідні заходи для оголошення Комарницького у міжнародний розшук.

НАБУ вживатиме заходів щодо оголошення його у міжнародний розшук,

– сказав він.

За інформацією джерел Укрінформу у правоохоронних органах, Комарницький наразі перебуває в Австрії.

Інформацію про втечу Дениса Комарницького за кордон оприлюднив журналіст Михайло Ткач. Як повідомлялося раніше, 10 лютого НАБУ оголосило Комарницького у розшук. Йому інкримінують керівництво злочинною організацією, яка здійснювала незаконні оборудки з землею в Києві.