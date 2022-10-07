В Святогорске обнаружили тела еще 7 мирных украинцев: россияне убили их во время оккупации

Украинские защитники освободили Святогорск Донецкой области от российских захватчиков в сентябре 2022 года. К сожалению, после оккупации наши воины все чаще находят убитых врагом мирных жителей.

В освобожденном Святогорске обнаружили тела семи гражданских жителей, безжалостно убитых оккупантами. Накануне Донецкая ОВА сообщила еще о четырех погибших.

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Сколько людей россияне убили и ранили в Донецкой области

6 октября в Святогорске обнаружили еще семь убитых. Такое же количество людей оккупанты ранили. Пострадали жители других населенных пунктов. В частности:

Бахмут – 1 погибший, 4 раненых;

Курдюмовка – 1 погибший;

Великая Новоселка – 1 раненый;

Очеретино – 1 раненый;

Первомайск – 1 раненый.

5 октября на территории Святогорска обнаружили тела еще четырех погибших. Глава ОВА Павел Кириленко убеждает: "За все преступления на нашей земле россияне ответят!".

В целом, по данным военной администрации, с начала вторжения россияне убили по меньшей мере 946 жителей Донецкой области. Еще 2 330 мирных украинцев получили ранения.

Количество жертв путинских бойцов может быть еще больше. Сейчас установить сколько убитых и раненых в Мариуполе и Волновахе невозможно.



Статистика убитых и раненых в Донецкой области / Фото Донецкой ОВА

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Последствия войны России против Украины: последние данные от ОП

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что 6 октября от вооруженной агрессии врага также погибли 12 жителей Запорожской области. В Херсонской области убили еще одного человека. Всего лишь за сутки от рук российских захватчиков в Украине погибли по меньшей мере 22 человека, 32 получили ранения.



Статистика жертв и пострадавших за 6 октября / Фото ОП

Что известно об освобождении Святогорска

Украинские защитники вошли в Святогорск 12 сентября. Сине-желтый флаг вывесили на здании горсовета. Все лето за город шли тяжелые бои.

В городе уже заработала Укрпочта. Пока решают гуманитарные проблемы и готовятся к зиме. В Святогорске нет ни газа, ни света, ни воды. Власти призывают людей эвакуироваться. Волонтеры Красного Креста рассказали, что люди разжигают костры, чтобы приготовить еду. Очень много домов разрушены.

Интересно, что Святогорск расположен возле границы трех областей. В частности, Донецкой, Харьковской и Луганской.

Где расположен Святогорск: смотрите карту

Заметим, оккупанты неоднократно обстреливали город. В том числе и главную святыню – Святогорскую лавру:

2 марта захватчики обстреляли Святогорскую лавру, где находились эвакуированные из Изюма женщины и дети. Территорию храма снова обстреляли в начале мая. Тогда в Свято-Успенской лавре получили ранения 7 человек.

30 мая оккупанты ударили по лавре еще раз. В результате обстрелов российской армии погибли монахиня и двое монахов.

В начале сентября от очередной атаки российских захватчиков вспыхнул Скит лавры. По данным Министерства культуры, кроме священнослужителей, в храме находились около 300 беженцев. В основном люди с инвалидностью, пенсионеры и дети (60 несовершеннолетних, среди которых младенцы). Тогда враг пытался перебросить вину на украинцев, однако ничего не вышло.

Как жители Святогорска встречали украинских защитников: смотрите видео