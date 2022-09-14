Оккупанты не ждали украинцев в Святогорске

Впрочем, пока Святогорская операция еще продолжается. Об этом 24 каналу рассказал нацгвардеец Виталий Маркив.

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По его словам, профессиональными усилиями и слаженной работой между Вооруженными Силами Украины, Национальной Гвардией и территориальной обороной защитники смогли форсировать Северский Донец и зайти в Святогорск.

Для противника это было неожиданно, он просто на ходу отстреливался куда попало, собирал свои вещи, даже не всегда мог это сделать, и бежал в другие города,

– рассказал Марков.

Он отметил, что оккупанты действительно были шокированы тем, как украинские силы "нагло" переправились через реку. Однако то, что для них нагло, для украинцев – уверенно, ведь они борются за родную землю.

"Захватчику не останется ничего кроме плена или смерти. У него есть еще один шанс – просто вернуться туда, откуда он пришел, оставить здесь все оружие, которое он с собой принес, а дальше мы уже разберемся", – подчеркнул нацгвардиец.

В каком состоянии Святогорск

Маркив рассказал, что после оккупации и тяжелых боев город сильно поврежден. Более или менее уцелел частный сектор, но гражданская инфраструктура почти полностью уничтожена. Россиянам было безразлично куда бить – они наносили удары по многоэтажкам, а также грабили все, что могли. Главной их задачей было запугать население, посеять панику и хаос.

Я думаю, что как только все будет хорошо, мы обязательно сможем все отстроить и восстановить этот город. Потому что это наши города, это наша территория, это наша страна, нам нужно это делать,

– убежден украинский защитник.

До победы еще далеко

Виталий Маркив отметил, что, несмотря на молниеносное наступление и деоккупацию немалой части территории, все же не стоит недооценивать противника, думать, что уже наступил переломный момент и на Новый год мы будем праздновать победу.

"По моему мнению, это еще рано, не нужно спешить. Нас впереди ждет очень холодная война, очень холодная зима, и нужно быть к этому готовыми", – подытожил он.

Нацгвардеец Виталий Маркив рассказал об операции в Святогорске: смотрите видео



Отметим, что 13 сентября президент Зеленский снова собрал Ставку Главнокомандующего, где присутствовало высшее военное руководство Украины. Там доложили, что украинские защитники отвоевали более 4 тысяч квадратных километров территории. Свободными стали более 300 населенных пунктов. Там уже провели стабилизационные мероприятия.