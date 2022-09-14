Окупанти не чекали українців у Святогірську

Утім, наразі Святогірська операція ще триває. Про це 24 каналу розказав нацгвардієць Віталій Марків.

Зверніть увагу Український прапор – у Святогірську: у мережі публікують фото з ЗСУ в місті

За його словами, професійними зусиллями та боєзлагодженням між Збройними Силами України, Національною Гвардією та територіальною обороною захисники змогли форсувати Сіверський Донець та зайти у Святогірськ.

Для противника це було неочікувано, він просто на ходу відстрілювався куди попало, збирав свої речі, навіть не завжди міг це зробити, і тікав в інші міста,

– розповів Марків.

Він зауважив, що окупанти і справді були шоковані тим, як українські сили "нахабно" переправилися через ріку. Однак, те що для них нахабно, для українців – впевнено, адже вони борються за рідну землю.

"Загарбнику не залишиться нічого крім полону або смерті. У нього є ще один шанс – просто повернутися туди, звідки він прийшов, залишити тут всю зброю, яку він із собою приніс, а далі ми вже розберемося", – наголосив нацгвардієць.

У якому стані Святогірськ

Марків розповів, що після окупації та важких боїв місто сильно пошкоджене. Більш-менш вцілів приватний сектор, але цивільна інфраструктура майже повністю знищена. Росіянам було байдуже куди бити – вони завдавали ударів по багатоповерхівках, а також грабували все, що могли. Головним їхнім завданням було залякати населення, посіяти паніку та хаос.

Я думаю, що як тільки все буде добре, ми обов'язково зможемо все відбудувати та відновити це місто. Тому що це наші міста, це наша територія, це наша країна, нам потрібно це робити,

– переконаний український захисник.

До перемоги ще далеко

Віталій Марків наголосив, що попри блискавичний наступ та деокупацію чималої частини території, все ж не варто недооцінювати противника, думати, що вже настав переломний момент і на Новий рік ми вже святкуватимемо перемогу.

"На мою думку, це ще рано, не потрібно поспішати. Нас попереду чекає дуже холодна війна, дуже холодна зима, і треба бути до цього готовими", – підсумував він.

Нацгвардієць Віталій Марків розповів про операцію у Святогірську: дивіться відео



Зауважимо, що 13 вересня президент Зеленський знову зібрав Ставку Головнокомандувача, де було присутнє вище військове керівництво України. Там доповіли, що українські захисники відвоювали понад 4 тисячі квадратних кілометрів території. Вільними стали більше ніж 300 населених пунктів. Там вже провели стабілізаційні заходи.