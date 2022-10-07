Командирами отмобилизованных назначили офицеров из среды бывших правоохранителей. У всех новобранцев были отобраны мобильные телефоны.

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По имеющейся информации, на усиление российской армии, воюющей на временно оккупированной территории Донецкой области, прибыло подкрепление из 500 отмобилизованных уголовников,

– рассказали в Генштабе.

Результаты мобилизации в России

Министр обороны России Сергей Шойгу убеждает, что в армию мобилизовали уже 200 тысяч человек. Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович считает, что ситуация совсем другая. По данным Украины, Кремль смог сосредоточить в учебных центрах и полигонах около 92 тысяч человек.

Арестович заявил, что у врага возникли трудности с тем, чтобы вооружить всех новобранцев.

В Москве мобилизационный план не выполнили даже наполовину. По районам он составляет менее 0,2%. При этом в отдаленных регионах России в военкоматы гонят всех. В некоторых населенных пунктах не остается мужчин призывного возраста.

В оккупированном Севастополе повестки пришли всем водителям скорой помощи, работающим в 1-й городской больницы. Россиян совершенно не интересует, как теперь будут оказывать помощь горожанам. Без трактористов осталось винодельческое предприятие "Золотая Балка".

Кстати, военное руководство убеждает мобилизованных в Крыму, что украинские власти уже "разделили деньги за сдачу Украины", а взрывы на полуострове якобы согласованы с президентом России Владимиром Путиным. Традиционно оккупанты добавляют, что "это мы еще ничего не начинали", а Китай предоставит сверхсовременные ракеты, чтобы уничтожить Украину.

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