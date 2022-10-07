Командирами відмобілізованих призначили офіцерів серед колишніх правоохоронців. В усіх новобранців відібрали мобільні телефони.

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За наявною інформацією, на посилення російської армії, що воює на тимчасово окупованій території Донецької області, прибуло підкріплення з 500 відмобілізованих кримінальних злочинців,

– розповіли у Генштабі.

Результати мобілізації у Росії

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу переконує, що у військо мобілізували вже 200 тисяч осіб. Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що ситуація зовсім інша. За даними України, Кремль зміг зосередити у навчальних центрах та на полігонах близько 92 тисяч людей.

Арестович заявив, що у ворога виникли труднощі з тим, щоб озброїти всіх новобранців.

У Москві мобілізаційний план не виконали навіть на половину. По районах він складає менше ніж 0,2%. При цьому у віддалених регіонах Росії у військкомати женуть геть усіх. У деяких населених пунктах не залишається чоловіків призовного віку.

Водночас в окупованому Севастополі повістки прийшли усім водіям швидкої допомоги, що працюють у 1-ій міській лікарні. Росіян абсолютно не цікавить, як тепер надаватимуть допомогу містянам. Без трактористів залишилося виноробне підприємство "Золота Балка".

До речі, військове керівництво переконує мобілізованих у Криму, що українська влада вже "поділила гроші за здачу України", а вибухи на півострові буцімто погоджені з президентом Росії Владіміром Путіним. Традиційно окупанти додають, що "це ми ще нічого не починали", а Китай надасть надсучасні ракети, щоб знищити Україну.

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