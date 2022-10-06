У розвідці додають, що більшість "могилізованого" особового складу – чоловіки "за 40". Загарбники готують їх у пришвидшеному темпі.

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Прискорене навчання та заняття з "політичної підготовки": як окупанти готують нове "гарматне м'ясо"

Російська часткова мобілізація на території окупованого півострова проходить дивним чином. Наприклад, в 1-й міській лікарні Севастополя повістки отримали всі водії швидкої допомоги. Також до армії забрали всіх трактористів виноробного підприємства "Золота балка".

Як повідомляє Головне управління розвідки МО України, за останній тиждень близько 300 новобранців розмістили у військовому містечку 810-ої бригади морської піхоти. Там мобілізованих навчають базової бойової підготовки.

Найуважніше окупанти готують майбутній екіпаж БМП, БТР та РСЗВ "Град". Звісно, сучасних зразків бойової техніки у росіян немає, тому показують, що є.

Також окрема підготовка є для снайперських та саперних підрозділів. У розвідці зауважують, що серед мобілізованих є учасники російських воєн в Ічкерії та декілька "афганців". Велика частина новобранців, на жаль, – колишні військові ЗСУ, які залишилися в Криму після його окупації.

Частину "на скору руку" підготованих військових вже відправили в Донецьку та Херсонську область. Варто зазначити, що перед відправкою на фронт мобілізованим проводять заняття з "політичної підготовки".

Які тези доносять на "політичній підготовці":

керівництво України давно поділило між собою кошти за здачу територій;

у реальних бойових діях ніхто участі не братиме, необхідно просто підіграти постановці;

"бавовна" в Криму погоджена з Путіним;

"це ми ще нічого не починали";

Китай скоро надасть Росії надсучасні ракети, щоб повністю знищити українські міста.

Зверніть увагу Україна повернеться в Крим – зі зброєю і досить скоро, – Буданов

Росіяни намагаються мобілізувати кримських татар

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляє, що Росія примусово мобілізовує кримське населення. Тисячі кримських татар тікають в Україну, щоб уникнути долі "гарматного м'яса".

Рефат Чубаров додав, що катастрофічна ситуація зараз у Казахстані. Декілька тисяч молодих кримських татар виїхали туди, адже мають проблеми з документами й не можуть дістатися України.

Їхні батьки, через побоювання переслідувань з боку окупаційної влади, не їздили у Херсонську область, щоб зробити дітям українські паспорти. Голова Меджлісу каже, що треба терміново складати маршрути та домовлятися з іншими країнами про можливість в'їзду.

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