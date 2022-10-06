В разведке добавляют, что большинство "могилизированного" личного состава — мужчины "за 40". Захватчики готовят его в ускоренном темпе.

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Ускоренное обучение и занятия по "политической подготовке": как оккупанты готовят новое "пушечное мясо"

Российская частичная мобилизация на территории оккупированного полуострова проходит удивительным образом. К примеру, в 1-й городской больнице Севастополя повестки получили все водители скорой помощи. Также в армию забрали всех трактористов винодельческого предприятия "Золотая балка".

Как сообщает Главное управление разведки МО Украины, за последнюю неделю около 300 новобранцев разместили в военном городке 810-й бригады морской пехоты. Там мобилизованные учат базовой боевой подготовки.

Внимательнее всего оккупанты готовят будущий экипаж БМП, БТР и РСЗО "Град". Конечно, современных образцов боевой техники у россиян нет, потому показывают, что есть.

Также отдельная подготовка для снайперских и саперных подразделений. В разведке отмечают, что среди мобилизованных есть участники российских войн в Ичкерии и несколько "афганцев". Большая часть новобранцев, к сожалению, – бывшие военные ВСУ, оставшиеся в Крыму после его оккупации.

Часть "на скорую руку" подготовленных военных уже отправили в Донецкую и Херсонскую область. Следует отметить, что перед отправкой на фронт мобилизованным проводят занятия по "политической подготовке".

Какие тезисы доносят на "политической подготовке":

руководство Украины давно поделило между собой денежные средства за сдачу территорий;

в реальных боевых действиях никто не будет участвовать, необходимо просто подыграть постановке;

"хлопок" в Крыму согласован с Путиным;

"это мы еще ничего не начинали";

Китай скоро предоставит России сверхсовременные ракеты, чтобы полностью уничтожить украинские города.

Украина вернется в Крым – с оружием и довольно скоро, – Буданов

Россияне пытаются мобилизовать крымских татар

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявляет, что Россия принудительно мобилизует крымское население. Тысячи крымских татар бегут в Украину во избежание судьбы "пушечного мяса".

Рефат Чубаров добавил, что катастрофическая ситуация сейчас находится в Казахстане. Несколько тысяч молодых крымских татар выехали туда, ведь у них проблемы с документами и не могут добраться до Украины.

Их родители из-за опасений преследований со стороны оккупационных властей не ездили в Херсонскую область, чтобы сделать детям украинские паспорта. Глава Меджлиса говорит, что нужно срочно составлять маршруты и договариваться с другими странами о возможности въезда.

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