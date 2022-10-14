Гауляйтеры Запорожской и Херсонской областей хотят вывезти украинских детей в Крым и Россию

Гауляйтеры Мелитополя и других временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей собираются вывезти украинских детей в Крым и Россию. Они даже просят подготовить места в российских школах.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Напомним, что недавно назначенный российскими оккупантами псевдоголова Херсона Владимир Сальдо попросил Кремль помочь с эвакуацией людей из области .

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Коллаборанты планируют вывозить детей в Крым и Россию

Федоров рассказал, что херсонские приспешники кафиров уже официально попросили у своего кремлевского начальства организовать выезд и последующее обучение детей с временно оккупированных территорий Юга в российских школах.

Мелитопольские местные царьки отстают и пока только анонсируют "путешествие" детей в Крым, Краснодар, Тулу и Волгоград. Это при том, что в самом Крыму гауляйтеры хотят закрыть школы в связи с якобы постоянными сообщениями о минировании учебных заведений,

– отметил городской голова.

По его словам, неизвестно, какая судьба ждет вывезенных маленьких украинцев.

"Одно могу сказать точно – р**исты привыкли прикрываться ими как живым щитом и использовать для своей пропаганды. Поэтому родителям следует защитить своих детей и уезжать из оккупации. А всему миру – защитить Украину и помочь нам остановить террориста", – подытожил Федоров.

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