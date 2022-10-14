Гауляйтеры Запорожской и Херсонской областей хотят вывезти украинских детей в Крым и Россию
Источник:телеграмм Ивана Федорова
Гауляйтеры Мелитополя и других временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей собираются вывезти украинских детей в Крым и Россию. Они даже просят подготовить места в российских школах.
Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Напомним, что недавно назначенный российскими оккупантами псевдоголова Херсона Владимир Сальдо попросил Кремль помочь с эвакуацией людей из области .
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Федоров рассказал, что херсонские приспешники кафиров уже официально попросили у своего кремлевского начальства организовать выезд и последующее обучение детей с временно оккупированных территорий Юга в российских школах.
Мелитопольские местные царьки отстают и пока только анонсируют "путешествие" детей в Крым, Краснодар, Тулу и Волгоград. Это при том, что в самом Крыму гауляйтеры хотят закрыть школы в связи с якобы постоянными сообщениями о минировании учебных заведений,
– отметил городской голова.
По его словам, неизвестно, какая судьба ждет вывезенных маленьких украинцев.
"Одно могу сказать точно – р**исты привыкли прикрываться ими как живым щитом и использовать для своей пропаганды. Поэтому родителям следует защитить своих детей и уезжать из оккупации. А всему миру – защитить Украину и помочь нам остановить террориста", – подытожил Федоров.Примите во внимание! Недавно главный гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо заявил , что Краснодарский край, Ставрополье и временно оккупированный Крым готовы принять до 30 тысяч человек с временно оккупированных территорий Юга Украины. Кроме детей, в списках есть их родители и пожилые люди. Выезд вроде бы нужен для оздоровления.