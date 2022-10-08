Об этом Сальдо рассказал во время разговора с пропагандистскими журналистами, сообщает 24 канал . По его словам, воспользоваться этим предложением могут дети и родители.
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С Херсонщины хотят вывезти детей и их родителей
Сальдо заявил, что в России якобы ждут жителей временно оккупированных территорий Херсона и Запорожья. Речь идет о детях, их родителях и пожилых людях.
Уже стали звонить губернаторы из Краснодарского края, Ставропольского. Они готовы принять детей из наших регионов. Херсон, Запорожье. Такая же возможность предоставляется и для взрослых,
– рассказал коллаборант.
По его словам, дети там якобы отдохнут и познакомятся с ровесниками.
"Также в Крым. До 10 тысяч каждая область и край готовы принять", – добавил гауляйтер.
По словам Сальдо, чтобы выехать в Россию или временно оккупированный Крым, ребенку совсем не нужно быть одаренным. Мол, таким он станет уже там.
8 главных правил для жителей временно оккупированных территорий
В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, что людям, оказавшимся в российской оккупации, следует запомнить и соблюдать некоторые правила, чтобы обезопасить себя и родных от врага:
- Соблюдайте правила безопасности. Берегите жизнь и здоровье. Лишний раз не рискуйте.
- Всячески избегайте контактов с оккупантами. Не помогайте им.
- Помогайте друг другу. Особенно пострадавшим от захватчиков. Держитесь вместе.
- Не работайте в интересах неприятеля. Особенно на строительстве оборонных объектов.
- Не участвуйте в общественных мероприятиях и акциях, организованных оккупантами. Никаких референдумов, голосований, опросов и т.д.
- Избегайте контактов с журналистами, не давайте интервью. Не участвуйте в пропагандистских акциях россиян.
- Не поддавайтесь на провокации. Особо не давайте провоцировать себя на насилие.
- Фиксируйте преступления кафиров и их приспешников, чтобы затем передать эти данные правоохранительным органам Украины.
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