Про це Сальдо розповів під час розмови з пропагандистськими журналістами, повідомляє 24 канал. За його словами, скористатися цією пропозицією можуть діти та їхні батьки.

До теми Скільки людей залишилось жити у багатостраждальному Маріуполі: Андрющенко назвав цифру

️З Херсонщини хочуть вивезти дітей та їхніх батьків

Сальдо заявив, що у Росії буцімто чекають жителів тимчасово окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя. Мовиться про дітей, їхніх батьків та літніх людей.

Вже почали дзвонити губернатори із Краснодарського краю, Ставропольського. Вони готові прийняти дітей із наших регіонів. Херсонщини, Запоріжжя. Така сама можливість надається і для дорослих,

– розповів колаборант.

За його словами, діти там нібито відпочинуть та познайомляться з ровесниками.

"Також у Крим. До 10 тисяч кожна область і край готові прийняти", – додав гауляйтер.

За словами Сальдо, щоб виїхати до Росії чи тимчасово окупованого Криму, дитині зовсім не потрібно бути обдарованою. Мовляв, такою вона стане вже там.

8 головних правил для жителів тимчасово окупованих територій

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, що людям, які опинилися в російській окупації, слід запам'ятати й дотримуватися деяких правил, щоб убезпечити себе і рідних від ворога:

Дотримуйтесь правил безпеки. Бережіть життя та здоров'я. Зайвий раз не ризикуйте.

Всіляко уникайте контактів з окупантами. Не допомагайте їм.

Допомагайте один одному. Особливо тим, хто постраждав від загарбників. Тримайтесь гуртом.

Не працюйте в інтересах ворога. Особливо на будівництві оборонних об'єктів.

Не беріть участі в громадських заходах та акціях, організованих окупантами. Жодних референдумів, голосувань, опитувань тощо.

Уникайте контактів з журналістами, не давайте інтерв'ю. Не беріть участі в пропагандистських акціях росіян.

Не піддавайтесь на провокації. Особливо не давайте провокувати себе на насильство.

Фіксуйте злочини окупантів та їхніх поплічників, щоб потім передати ці дані правоохоронним органам України.

Варто подивитися – Аксьонов і Константинов вивезли родини з Криму: відео