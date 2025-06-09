Велику кількість ворожих цілей збили на Рівненщині. Левову частку атаки на себе взяло Дубно, передає 24 Канал.

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Скільки ракет і дронів запустив ворог

Противник атакував:

479 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;

4 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал";

10 крилатими ракетами Х-101;

3 крилатими ракетами Х-22;

2 протирадіолокайційними ракетами Х-31П;

1 крилатою ракетою Х-35.

За попередніми даними, станом на 10:30 ППО знешкодила 479 засобів повітряного нападу противника:

277 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 183 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

10 крилатих ракет Х-101;

4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";

2 крилаті ракети Х-22 – не досягли цілей (локаційно втрачені);

2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;

1 крилату ракету Х-35.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 17 локаціях.

До слова, у Миргородському районі внаслідок падіння уламків БпЛА було пошкоджено лінію електропередач. У Черкаському районі пошкоджено чотири будинки, господарська споруда, понівечений автомобіль. Також мсталося займання лісу на площі 2 га. У Золотоніському районі пошкоджено чотири будинки, господарські споруди, гараж. А також їдальня на території приватного підприємства.

Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі пошкоджено два приватні будинки, автомобіль та господарча споруда.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах зазначали, що Росія збільшує кількість дронів, які запускає по Україні, наразі до 500 за раз.

Юрій Ігнат закликав не сіяти паніку, підтвердивши нарощування виробництва дронів у Росії, але зазначив, що 1 000 дронів за ніч поки що не є реальністю.

Зауважимо, що у ніч проти 9 червня ЗСУ уразили завод "Прогрес" у Чебоксарах. Там виготовляють адаптиві антени "Комета", які використовуються зокрема в ударних БпЛА типу "Шахед" для протидії українським засобам РЕБ.

Крім того, були уражені щонайменше два літаки на аеродромі "Саваслейка"