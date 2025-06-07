Повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в етері телемарафону.

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Чи зможе Росія випускати по Україні 1 000 дронів за ніч

Раніше в мережі та з боку окремих військових експертів звучали припущення, що Росія готується до масованих ударів по Україні із застосуванням до тисячі дронів за раз.

Дійсно, були різні заяви, чи це будуть "Шахеди", чи будуть разом з дронами-імітаторами. Не потрібно дуже лякати населення. Звісно, потрібно готуватися до збільшення (кількості дронів – 24 Канал), тому що тенденція така є,

– прокоментував ці чутки Ігнат.

Він додав, що в Росії спостерігається нарощування виробництва дронів. Однак окупаційні війська також збільшують застосування дронів-імітаторів, адже нарощення виробництва ударних безпілотників – процес, який дорого коштує.

"Тому ворог збільшує також кількісно і саме завдяки дронам-імітаторам, які теж становлять певну небезпеку, але все-таки це не "Шахеди". І говорити про цифри у 1 000 можна, звісно, але наразі ми маємо те, що я сказав по цих датах (попередні масовані атаки – 24 Канал). Ворог до 500 (безпілотників за ніч – 24 Канал) уже застосовує", – зазначив начальника управління комунікацій.

Зауважимо, що деякі медіа поширили інформацію про те, Росія буде запускати по 1 000 дронів за ніч. На це відреагували у Повітряних силах. Військові зазначають, що Юрій Ігнат ніде і нікому не говорив про те, що це станеться.

Нагадаємо, що у ніч на 6 червня Росія випустила по Україні 407 дронів. Силами ППО було збито 99 "Шахедів", ще 169 БпЛА – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.