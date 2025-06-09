Большое количество вражеских целей сбили на Ровенщине. Львиную долю атаки на себя взяло Дубно, передает 24 Канал.

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Сколько ракет и дронов запустил враг

Противник атаковал:

479 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов;

4 аэробалистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал";

10 крылатыми ракетами Х-101;

3 крылатыми ракетами Х-22;

2 противорадиолокационными ракетами Х-31П;

1 крылатой ракетой Х-35.

По предварительным данным, по состоянию на 10:30 ПВО обезвредило 479 средств воздушного нападения противника:

277 БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 183 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;

10 крылатых ракет Х-101;

4 аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";

2 крылатые ракеты Х-22 – не достигли целей (локационно потеряны);

2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;

1 крылатую ракету Х-35.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 17 локациях.

К слову, в Миргородском районе в результате падения обломков БПЛА была повреждена линия электропередач. В Черкасском районе повреждены четыре дома, хозяйственная постройка, изуродованный автомобиль. Также произошло возгорание леса на площади 2 га. В Золотоношском районе повреждены четыре дома, хозяйственные постройки, гараж. А также столовая на территории частного предприятия.

В результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждены два частных дома, автомобиль и хозяйственная постройка.

Напомним, ранее в Воздушных силах отмечали, что Россия увеличивает количество запускаемых по Украине дронов, сейчас до 500 за раз.

Юрий Игнат призвал не сеять панику, подтвердив наращивание производства дронов в России, но отметил, что 1000 дронов за ночь пока не являются реальностью.

Заметим, что в ночь на 9 июня ВСУ поразили завод "Прогресс" в Чебоксарах. Там производят адаптивные антенны "Комета", которые используются в частности в ударных БпЛА типа "Шахед" для противодействия украинским средствам РЭБ.

Кроме того, были поражены по меньшей мере два самолета на аэродроме "Саваслейка"