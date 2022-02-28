Держатся: роженицы в подвале Херсонской областной больницы

Несмотря на войну, жизнь в Украине продолжается. Из-за обстрелов оккупантов жители Херсона вынуждены прятаться в укрытиях. И даже в таких условиях рождаются дети!

Акушер-гинеколог Юрий Герман показал кадры из подвала Херсонской областной больницы: там от российских обстрелов прячутся роженицы, новоиспеченные матери с детьми, а также те, кто вскоре родит.

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По словам врача, он никогда не думал, что будет принимать роды в таких условиях.

"В одной комнате находятся: беременные, роженицы (при чем с 2 двойнями), женщина, которую нужно оперировать, недоношенные дети, дети наших сотрудников и персонал, который уже несколько дней не может добраться до своих семей! Две женщины со схватками вот-вот должны родить", – поделился Юрий Герман.

Роженицы и младенцы в бомбоубежище Херсона: смотрите видео

Вместе с врачом в бомбоубежище также два его сына, которым по 10 лет. "Никогда не мог подумать, что буду так рано обучать их акушерству", – бодро отметил их отец.

Ранее в укрытиях Херсона родились два здоровых младенца.

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