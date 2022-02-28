Тримаються: породіллі сидять у підвалі Херсонської обласної лікарні

Попри війну, життя в Україні триває. Через обстріли окупантів мешканці Херсона змушені ховатися в укриттях. Та навіть у таких умовах народжуються діти!

Акушер-гінеколог Юрій Герман показав кадри із підвалу Херсонської обласної лікарні: там від російських обстрілів ховаються породіллі, новоспечені матері із дітьми, а також ті, хто невдовзі народить.

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За словами лікаря, він ніколи не думав, що буде приймати пологи в таких умовах.

"В одній кімнаті перебувають: вагітні, породіллі (при чому з 2 двійнями), жінка, яку треба оперувати, недоношені діти, діти наших співробітників та персонал, який вже кілька днів не може дістатися до своїх родин! Дві жінки з переймами ось-ось повинні народити", – поділився Юрій Герман.

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Разом із лікарем у бомбосховищі також два його сини, яким по 10 років. "Ніколи не міг подумати, що так рано навчатиму їх акушерства", – бадьоро зазначив їхній тато.

Раніше в укриттях Херсона народилися двоє здорових малюків.

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