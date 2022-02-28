Нардеп Федір Веніславський повідомив, що біля Херсона російські вбивці хотіли загострити ситуацію. ЗСУ вже відбивали атаку на місто, але ворог нахабно лізе знов, повідомляє 24 канал.
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Біля Херсона є спроба загострити ситуацію, але ЗСУ тримає все під контролем,
– запевнив Веніславський.
Атаки російських ворогів доводиться відбивати з усіх напрямків вздовж кордону.
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