Нардеп Федор Вениславский сообщил, что возле Херсона российские убийцы хотели обострить ситуацию. ВСУ уже отбивали атаку на город, но враг нагло лезет снова, сообщает 24 канал.

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Возле Херсона есть попытка обострить ситуацию, но ВСУ держат все под контролем,

– заверил Вениславский.

Атаки российских врагов приходится отражать по всем направлениям вдоль границы.

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