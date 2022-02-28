Ворожі атаки тривають з 2 ночі. Про це 24 каналу повідомили в ДСНС.

Зверніть увагу Снаряд окупантів влучив у житловий будинок в центрі Чернігова: палають нижні поверхи

Крім житлового будинку, снаряд влучив у магазин. До ліквідації пожежі, яка виникла в результаті обстрілу, залучили 5 осіб.

Також ворожий снаряд влучив у будівлю садочка, через що також виникла пожежа. Через продовження обстрілів, рятувальники не мають змоги виїхати на гасіння вогню.

Жертв та постраждали, на щастя, немає.

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