Чернігів опинився під обстрілом російських окупантів. Ворог здійснив обстріл житлового району у центрі міста.

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Влучання у житловий будинок

Один зі снарядів російських окупантів влучив у житловий будинок. Внаслідок цього відбулося загорання двох нижніх поверхів.

Наразі немає інофрмації щодо жертв або травмованих.

Відео палаючого житлового дому після влучання снаряду окупантів

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